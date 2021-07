Denuncia PAN que el 90% de las sentencias del Teesin son revocadas y corregidas por el TEPJF

Sinaloa.- La democracia en Sinaloa se encuentra afectada por la actuación bajo consigna de algunas magistradas del Tribunal Electoral del Estado (Teesin), en el cual la Sala Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), ha tenido que “corregir la plana” del 90 por ciento de sus sentencias, afirmó el presidente del Partido Acción Nacional (PAN), Juan Carlos Estrada Vega, al emitir un pronunciamiento de desacuerdo por la ratificación del acuerdo de asignación de las candidaturas plurinominales.

Recordó que el abogado Marco Antonio Zazueta insistió en las sesiones de junio en la mala aplicación de la fórmula electoral, respecto a la distribución del número de diputados por el principio de representación proporcional, y ese error quedó desde el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa (IEES), que confirmó el acuerdo del órgano electoral.

Expresó que magistradas del Teesin no actuaron conforme a un análisis serio del caso y solamente lo realizaron por consigna que daña a la democracia del estado, y “no actuaron bajo la ley”, sin embargo, el panista negó dar nombres y se concretó a expresar que “algunas magistradas fueron puestas sin tener el perfil”, que debieron comprobar su probado conocimiento en la ley y no realizaron un análisis serio del recurso legal que no debe permitirse, ratificó.

Lo que queda es recurrir a la Sala Guadalajara del TEPJF para que corrija la plana que sucede en 9 de 10 sentencias que aprueban los magistrados locales, y que se ve “que no hay imparcialidad en algunas integrantes de este tribunal que vienen a golpear directamente a la democracia a través de las impugnaciones que interponen los particulares”.

“No es una casualidad, que la mayoría de las impugnaciones que se van al tribunal regional allá le corrigen la placa, es evidente de que hay una acción torcida de algunas magistradas”, mencionó.

