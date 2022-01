Denuncia Sergio Torres presunta red de corrupción de funcionarios del Ayuntamiento de Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- Al convocar a que los empresarios, ciudadanos y diputados sean el contrapeso del presidente de Culiacán, el líder estatal de Movimiento Ciudadano, Sergio Torres Félix denunció que presuntamente el alcalde Jesús Estrada Ferreiro está saqueando al Ayuntamiento y en el interior de este gobierno municipal opera una red de corrupción y nepotismo que está encabezada por el hermano de la tesorera y la directora de Recursos Humanos que denunciará con pruebas.

Aseguró que el gobernador Rubén Rocha Moya está temeroso de tomar una decisión para no contraponerse con el alcalde de Culiacán y de Mazatlán, que lleva a exigir que "ocupamos a un gobernador que agarre al toro por los cuernos y que se ponga a gobernar en beneficio de las familias".

Lamentó que el secretario general del STASAC, Julio Duarte no es un contrapeso para Estrada Ferreiro, y se ve un retroceso sindical con él y lamentó haberlo apoyado para que llegara a la secretaría general de este gremio.

"Pensé que con él iba a estar mejor el sindicato, que realmente se iban a defender los derechos de los trabajadores y en forma lamentable que se ve un retroceso y el dirigente está pintado, el presidente municipal no lo respeta, lo humilla, lo ofende y él cruzado de manos", aseguró el excandidato a gobernador por MC, quien manifestó que a Duarte le va bien y los sindicales reciben malos resultados, a quienes no se les pagan sus becas, no se les mejora su categoría y se les sobaja en sus cargos públicos.

Externó que se tiene un alcalde autoritario, que lo único que busca recaudar más recursos económicos y no hay obras, en el cual solamente se percibe a un presidente municipal para "hacer negocios y enriquecerse y saquear al Ayuntamiento".

Enumeró que entre los presuntos actos de corrupción se encuentran los contratos de alumbrado público, la privatización del taller municipal, renta de los camiones de recolección de basura, entre otros.

A esto se suma, que este gobierno municipal no otorgó aumento salarial a los trabajadores, cuando desde siempre, se les da este beneficio a partir del mes de septiembre, y en forma única se le está entregando "migajas", que no corresponde a los niveles de inflación que cerró el año a 8 por ciento, y les ofrece un 2 por ciento.

"El hermano de la tesorera se encarga y anda buscando a quien le van a pagar para mocharlo, y es una red de corrupción y hay un nepotismo en donde la directora de Recursos Humanos basificó a dos de sus hijos, que no se presentan a trabajar con meses de antigedad", denunció.

El alcalde Estrada Ferreiro se ufana de una amistad con el presidente Andrés Manuel López Obrador para que no se le haga nada, pero creo que "es más ficticia que real y asusta con el petate del muerto", añadió.