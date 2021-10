Denuncia el PAS opacidad en más de 960 mdp de contratos de obra pública en Sinaloa

Sinaloa.- Opacidad en el manejo de los recursos económicos en la construcción de obras públicas en Sinaloa, denunciaron los diputados del grupo parlamentario del Partido Sinaloense (PAS), en el cual señalaron como se ejecutaron 960 millones 790 mil 239 pesos en contratos que no están registrados en la Plataforma Nacional de Transparencia, que lleva a suponer que no fueron licitadas.

Correspondió a la diputada Luz Verónica Avilés Rochin cuestionar sobre los trabajos realizados por Preecasin durante el gobierno estatal, que mediante esta figura de administración directa se evitó que el 91% del monto contratado se hubiera tenido que licitar, es decir, mil 122 millones de pesos de los 1,227 millones de pesos establecidos en el periodo 2017-2019.

“Durante el inicio de esta administración, el Ejecutivo estatal tomó el control de toda obra pública que se realizaría en este gobierno, fueran municipales o estatales, de esa forma centralizó las obras públicas de los Ayuntamientos”, criticó durante la comparecencia del secretario de Obras Públicas, Osbaldo López Angulo.

En el quinto informe de gobierno entregado al Congreso, se destaca que: “Durante este gobierno estatal se invirtieron en infraestructura competitiva e incluyente más de 22,000 millones de pesos (MDP), distribuidos en la realización de más de 37,000 obras en todo el estado. Durante 2021, se programaron 1,528 millones 919 mil 985 pesos, para la realización de más de 165 obras y acciones”.

Pese a ello, en la Plataforma Nacional de Transparencia solo existe información de 51 licitaciones por un monto total de 568 millones 129 mil 746 pesos; no obstante, hay otros 960 millones 790 mil 239 pesos que no muestran cómo se adjudicaron, que aparentemente no se licitaron, y al respecto expresó: “¿Por qué dicha opacidad en la forma cómo se ejecutaron estos recursos?”.

Por otro lado, manifestó que “no queda muy claro qué función realiza el organismo público descentralizado Preesforzados Concretos y Agregados de Sinaloa (PREECASIN), el cual tenía el objetivo de producir materiales y elementos necesarios para la construcción en general, preferentemente para obras y servicios públicos programados por el gobierno, pero “muchos especialistas dicen que este organismo sustituyó a la Cocosin, pues en este sexenio se le ha invertido más de mil 200 millones de pesos. Sr. Secretario, ¿qué función tiene PREECASIN? ¿Cuánto se le ha dado en esta administración?”.

“Lo más raro es que en la Plataforma Nacional de Transparencia, cuando uno quiere consultar las funciones y obligaciones de Preecasin se lee que: Esta institución no tiene obligaciones generales ni específicas” dichas condiciones la hace aún más sospechosa y opaca.

Leer más: Esperan desarrolladores de vivienda de Sinaloa que igual que el empleo suban montos de créditos

PreecaSIN sigue realizando obras directas, pero se ha dicho que no cuenta con el equipo necesario para la realización de la infraestructura que construye y se presume que esta es rentada, de ser cierto, ¿A cuánto asciende la renta de esta maquinaria?”, ratificó Avilés Rochin.