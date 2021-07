Denuncian brote de casos Covid-19 en oficinas de la CFE en Culiacán y falta de protocolos

Sinaloa.- Trabajadores de las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ubicadas por la calle Rafael Buelna y a espaldas de la calle Ángel Flores en el centro de Culiacán denunciaron vivir momentos de angustia al presentarse casos de contagios Covid-19 y no tomarse las medidas sanitarias correspondientes.

En su preocupación por evitar ser contagios así como el cuidado de sus familias, el personal ya ha estado marcando a Protección Civil para que acudan a las oficinas a regular el problema, pero hasta el momento no han tenido respuestas.

La denuncia llegó a esta casa editorial bajo el anónimo debido al miedo de represalias que se puedan tomar contra el personal denunciante.

De acuerdo a los afectados son tres compañeros quienes se encuentran hospitalizados en estado de salud grave por el contagio de coronavirus y al menos 25 casos activos con el virus.

"Estamos preocupados, porque no han hecho nada y por miedo a que represalias no podemos decir nuestros nombres. Pero falta que se implementen más medidas no sólo el uso del gel y cubrebocas, no se está sanitizando las áreas y se trabajan 8 personas en espacios de 3 por 3. Todos los espacios están reducidos y hay quienes tienen familiares contagiados y aún así nos hacen ir a trabajar", manifestó una colaboradora de la CFE.

Por último los afectados llamaron a las autoridades de protección civil acudir al lugar y verificar que se cumplan todas las medidas, pues señalaron que hay personal de campo que acude a generar facturas y se amontonados en espacios pequeños y sin sanitizar para evitar que se den más contagios dentro de las oficinas.

