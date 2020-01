Denuncian calles intransitables en la colonia La Cascada, Culiacán

Sinaloa.- Caminar por las calles de la colonia La Cascada se convierte en un peregrinar para los habitantes todos los días, porque están en pésimas condiciones. Si transitar a pie es difícil hacerlo, en automóvil es casi imposible.

Por esta razón, cuando hay un enfermo o herido las ambulancias no quieren entrar, y hay zonas en las que les sería imposible llegar; tampoco entra la ruta de transporte urbano, y batallan por el servicio de recolección de basura.

Vecinos de este sector dijeron estar muy molestos porque las autoridades del Ayuntamiento no arreglan ni siquiera la única entrada, que es la calle Luis Mora, por lo que prácticamente están incomunicados; además, esta calle es un peligro para los adultos mayores que tienen que caminar varias cuadras para tomar el transporte urbano, porque algunos ya se han caído y lastimado.

Molestia

Una de las afectadas es Carmen Manríquez Medrano. Ella tiene dificultad para caminar, por lo que urge a las autoridades que les arreglen las calles. Indicó que, a como están, son un peligro para todos porque, ante una emergencia o para evitar ser víctima de un delito, ni los jóvenes pueden correr.

Ella también pide a la Dirección de Vialidad y Transportes que los apoyen para que una ruta de camión los deje más cerca, porque hay personas que tienen que caminar hasta 10 cuadras para tomarlo.

Esto se convierte en una pesadilla durante la temporada de lluvias y de calor, porque de tanto caminar hay personas que han estado a punto de sufrir un cuadro de deshidratación.

Zenón Vidaña calificó como injusto que la colonia tenga tantos rezagos porque ya tiene 20 años de fundación. Pero indicó que los políticos solo van con ellos cuando andan en campaña, y luego los dejan en el olvido.

Otros vecinos explicaron que algunas lámparas no sirven, lo que es un gran riesgo porque la zona no es muy segura, ya que va mucha gente de otros sectores. Además, no hay rondines policiales.

Falta de servicio

En este lugar también tienen gran inconformidad con el servicio de recolección de basura, ya que se da una sola vez a la semana, por lo que los perros despedazan las bolsas, y los desperdicios se riegan por las calles, lo que da mal aspecto al sector.

Otro problema de este sector es que, a pesar de que muchas familias ya tienen hasta 20 años viviendo, aún no cuentan con títulos de propiedad porque las autoridades no los han apoyado, por lo que llaman tanto al Gobierno estatal como municipal para que les ayuden con los trámites de la regularización y así tener certeza jurídica.