Denuncian caos en atención médica por contagios Covid-19 en clínica 36 del IMSS en Culiacán, Sinaloa

Culiacán, Sinaloa.- A través de una denuncia ciudadana a Debate, reportan un caos en la atención médica por altos contagios de Covid-19 en la clínica número 36 del Instituto Mexicano del Seguro Social (Imss) en Culiacán.

Los derechohabientes de la institución médica señalaron que que no por el gran contagio de covid no hay médicos que les brinden atención médica y se encuentran cerrados los consultorios del 1 al 8, razón por la que no existe una atención adecuada.

Además señalaron que el área de urgencias está lleno de pacientes con síntomas de covid y solo están sacando sillas sin dar una atención médica correcta, pues indicaron que el poco personal les informo que 12 médicos no están consultando por resultar contagios al virus.

De esta manera los afectados hacen el llamado a las autoridades del Imss para que les apoyen y les brinden la atención médica necesaria así como un mayor control en el área de urgencias dónde se recibe a todos los pacientes con síntomas o sospechosos al contagio por Covid-19.