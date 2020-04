Denuncian contaminación de coronavirus en hospital Issste Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- El área de Imagenología es una de las de mayor demanda en el Issste de Culiacán debido a que ahí se realizan rayos X que son ordenados por los médicos para detectar padecimientos. Sin embargo, ante la contingencia sanitaria, los casos de sospecha de COVID-19 son atendidos en este mismo lugar donde revisan a otros pacientes.

Al haber una gran demanda de personas enfermas por problemas respiratorios en el Hospital Regional, los enfermos son atendidos y llevados a las áreas comunes sin tomar cuidados preventivos para evitar un posible contagio de coronavirus, así lo denunció personal médico a periódico EL DEBATE.

Es por eso que el área de Imagenología ha sido contaminada, ya que a pacientes con dificultad para respirar les hacen rayos X y tomografías para determinar el estado de sus pulmones.

Ayer, este lugar se encontraba temporalmente cerrado debido a que estaban en espera de que fuera sanitizado, por lo que quienes tenían estudios programados tenían que hacer una nueva cita. Esto causó inconformidad en pacientes de la tercera edad, enfermos de cáncer, entre otros, quienes estuvieron desde las 06:30 horas de ayer para hacer fila, ya que algunos estudios son conforme va llegando el paciente.

Horario de atención. Foto: Cortesía

«Estuvimos aquí esperando hasta dos horas para que nos atendieran. Nadie decía nada, y nosotros tuvimos que andar preguntando por qué no abrían el área de rayos X», dijo una derechohabiente a EL DEBATE.

Incertidumbre

En el área de espera de la sala de Urgencias los familiares de pacientes con COVID-19 viven una gran desesperación, ya que señalan que no hay información por parte del personal médico sobre el estado de salud de los infectados.

Algunos ingresaron desde hace cinco días, otros tienen hasta ocho o nueve días, y nadie les da razón alguna.

Al estar aislados, no hay acceso para ninguna persona, pero la instrucción a las familias es que estén atentas a la información que les proporcionen y saber la evolución que llevan. Sin embargo, eso no ha ocurrido.

En algunos casos ni siquiera les han confirmado si son casos positivos: «Mi papá entró por sospecha, y su diagnóstico es neumonía atípica, en lo que llegan los resultados. Lo que no vemos bien es que sea aislado donde sí hay casos positivos. Tal vez su resultado dé negativo, pero al estar en ese lugar pueda contagiarse», dijo Dania Moreno.

En el Issste ha ocurrido el mayor número de decesos por coronavirus. De los doce registrados en el estado, con corte hasta el día de ayer por la mañana, siete han ocurrido dentro de las instalaciones del Hospital Regional del Issste Manuel Cárdenas de la Vega.

Derechohabiencia en casa

El director de este hospital, Alejandro Barraza, negó que el área estuviera contaminada, pero reconoció que cuando llegan pacientes sospechosos se les hacen los estudios pertinentes mediante un aparato portátil para impedir que entren a otros espacios; pero, si así fuera, señala que la ciudadanía debe recordar que el COVID-19 se contagia solo con gotitas de Flügge, y no por tocar una superficie.

Hizo a la vez un llamado para que todas las personas que tenían estudios programados para alguna cirugía, si no es urgente, no acudan, ya que no se los realizarán debido a la crisis sanitaria, donde deben tener los espacios libres del hospital para recibir a los infectados.

En el Issste no han dejado de atender urgencias y tratamientos, como quimioterapias, hemodiálisis, hemodinamia, entre otros, pero exhortan a los pacientes que tenían citas no urgentes a que eviten acudir al hospital, pues ya habrá tiempo para ser reprogramadas una vez pasada la contingencia.

Contaminación

Hasta tres horas esperaron algunos derechohabientes en Imagenología, pues nadie les avisaba que el área estaba cerrada por supuestamente estar contaminada.

Negación

El director del hospital del Issste en Culiacán niega la contaminación del área y enfatiza que el COVID-19 no se contagia por tocar una superficie.

Quédate en casa

Los Gobiernos estatal y federal han hecho un llamado a resguardarse y evitar el contacto con multitudes, así como por lo menos mantenerse a un metro y medio de distancia de otras personas para evitar contagios.