Denuncian diputados amenazas de muerte, por estar a favor de la despenalización del aborto en Sinaloa

Sinaloa.- El grupo parlamentario de Morena anunció su decisión de no discutir y cancelar la votación en el Pleno del Congreso de Sinaloa, ante el embate de grupos conservadores del estado, de quienes dijeron que los han difamado e insultado de homicidas y genocidas, así como denunciaron que sus vidas están en peligro por estar a favor de la despenalización del aborto.

El presidente de la Junta de Coordinación Política, José Rosario Romero López y Graciela Domínguez Nava acusaron a grupos conservadores de generar protestas, polarizar la opinión de los sinaloenses y dividir más con señalamientos a legisladores de homicidas.

Domínguez Nava dijo que los diputados de Morena no han sido intimidados, solamente se tomó la decisión de no poner en peligro la vida de las personas, mujeres y legisladores que apoyan no criminalizar a las mujeres que decidan suspender el embarazo.

En el lobby del salón de sesiones, dijo que este tema se tendrá que discutir, ya sea mañana y sujetarse a criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Leer más: Por campaña de odio contra morenistas, pausan despenalización del aborto en Sinaloa

Lamentó que el presidente del PAN, Juan Carlos Estrada sea parte de la campaña de odio hacia ellos.