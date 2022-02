Denuncian diputados de Sinaloa que están hartos del desdén de la auditora Emma Guadalupe Félix

Culiacán, Sinaloa.- La Auditoría Superior del Estado solamente funciona para el exgobernador Quirino Ordaz Coppel, y no da respuesta hacia aquellas auditorías específicas que se le solicitan a la titular de la ASE, Emma Guadalupe Félix Rivera, quien dice que no puede, no tiene personal especializado y como consecuencia nunca da resultados, acusó el presidente de la Mesa Directiva, Gene René Bojórquez.

Pidió a la auditora estatal que rinda cuentas, porque a título personal, está cansado y harto del desdén que hace a los integrantes de la Comisión de Fiscalización, ante la creencia de la titular dela ASE de que un órgano superior al Poder Legislativo y no quiere rendir cuentas cuentas a lo que se solicita.

"Si la auditora no puede, que renuncie, porque está costando 112 millones de pesos al año, que hace con esos recursos, en donde no puede hacer ninguna auditoría, y siempre sale con evasivas. No podemos tocar, decir la palabra ni decir el nombre del exgobernador Quirino Ordaz Coppel, porque prácticamente, es un caso cerrado desde que llegamos a la auditoría y siempre se ha manejado con esa secrecía en torno a su jefe y que sigue siendo", externó el legislador del PAS, quien defendió la iniciativa de adicionar causales para la remoción de la servidora pública.

Ratificó sus cuestionamientos a la auditora Félix Rivera, que no da respuesta alguna en ningún momento, como ocurrió con las aeronaves, que expresó la no realización de las misma por la falta de peritos o expertos en la materia, y que para dar esta respuesta se requirió seis meses.

Un segundo caso que enumeró, fue la denuncia del diputado Adolfo Beltrán Corrales sobre la auditoría que había solicitado, ante la denuncia que presentó hace tres años contra el alcalde Jesús Estrada Ferreiro, por el sobreprecio en el arrendamiento de maquinaria en el Ayuntamiento de Culiacán, y que tardaron ese tiempo para darle respuesta de que no podían.

Respaldan a Rocha Moya

Dijo que aplaude la manifestación del gobernador Rubén Rocha Moya, y la separación de poderes, que solicita al Congreso local intervenir en torno a una auditoría en el manejo de los recursos de la Sección 53 del SNTE, de un descuento de Impuesto Sobre la Renta (ISR), que no fue enterado durante la administración de Mario López Valdez y el manejo que se le dio en la administración de Ordaz Coppel.

Esperan que tenga el personal suficiente para dar con una respuesta y le den resultado al mandatario estatal en su petición de auditar el fideicomiso.