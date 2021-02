Denuncian en Sinaloa abuso de poder en la aplicación de vacunas contra Covid-19

Sinaloa.- Es una violación a los derechos humanos que el gobierno federal solicite la credencial de elector a los ciudadanos que reciben la vacuna por Covid-19, informó, José Luis Rosales Zagal, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos Independiente en Sinaloa.

Después de que el día 15 de febrero se comenzara a circular información sobre que más de 22 mil adultos mayores de tres municipios de Sinaloa registrados en plataforma de vacunación estuvieran próximos a recibir una de las 22 mil 850 vacunas de AstraZeneca en la segunda etapa del programa para proteger a adultos mayores y que las dosis se distribuyeran con 9 mil 629 en mocorito, 9 mil 100 en El Rosario, y 4 mil 121 en San Ignacio.

José Luis Rosales Zagal mencionó que, en los últimos días han comenzado a circular comentarios de que, el gobierno federal solicita la credencial de elector e incluso se fotografía a quienes se otorgue la vacuna contra Covid-19, a lo que agregó; que en todos los sentidos éstas acciones son ilegales, sin embargo, ante la desesperación de la crisis de salubridad, los individuos acceden a lo que se les pida, aunque se percaten de lo erróneas que son éstas acciones.

Llamado

Es por ello que, como defensor de los derechos humanos, llama a la ciudadanía a que ésta situación debe de ser evidenciada alzando la voz.

Agregó que, al ser gobierno las instituciones hacen lo que les plazca y con las necesidades que tiene la gente de cuidar su vida, no demuestran impedimentos, y comentó que, aunque el gobierno federal tendrá explicación alguna del por qué se están presentando éstas situaciones, no hay manera de que esto sea legal.

Se mostró molestó, ya que, a pesar de que se encuentra de por medio la vida de la ciudadanía, se sigue jugando con dichas acciones.

Coherencia

No es coherente otorgar el derecho de una vacuna con la condición de entregar una credencial”, señaló.

Por lo que, llamó a la ciudadanía a alzar la voz, ya que, no es justo que a toda costa el gobierno busque votos y use este proceso de vacunación con el fin de lograr ser mayoría en el congreso de la unión mientras juegan con la necesidad de conservar la vida.Finalmente, agregó que, es importante que, el gobierno como los servidores de la nación que son, apoye y secunde estos procesos pero no de esta manera.