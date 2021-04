Denuncian falta de atención a los ciudadanos por enfoque en campañas políticas

Sinaloa.- Luis Rosales Zagal, dirigente de la Comisión de Derechos Humanos Independiente de Sinaloa señaló que la violencia y la inseguridad están vigentes en todo el estado donde tal parece que hay un relajamiento por las autoridades de seguridad porque todas las medidas están en los procesos de campaña, por lo que, se está descuidando de manera irresponsable por parte de policías municipales y estatales además de ministeriales en cuanto a proteger el bien jurídico de los ciudadanos que es la vida y sus bienes materiales.

La prevención del delito no está siendo eficaz con los programas actuales porque no se ha disminuido la delincuencia organizada en Sinaloa y acciones que están al margen de la ley. Además, la fiscalía no está haciendo bien su papel de investigación y persecución de delitos, así como también el poder judicial a través de los jueces sin la aplicación de condenas o sentencias que siembren temor en los malhechores.

El dirigente de la Comisión de Derechos Humanos Independiente mencionó que, feminicidios y homicidios dolosos están a la orden del día y eso es un fuerte llamado de atención para que las autoridades realmente asuman su papel.

La sociedad merece tener funcionarios que les brinden confianza y seguridad para poder vivir en paz y tranquilidad, no por vivir en una etapa electoral y tener el problema de la pandemia se debe ignorar la realidad.