Denuncian falta de equipo en Hospital General de Culiacán y en el Issste

Sinaloa.- Personal médico y de enfermería del Hospital General de Culiacán y del Issste denunciaron que continúan sin equipo de protección contra el coronavirus en plena emergencia sanitaria.

Equipo como cubrebocas, mascarillas y overoles para protegerse de contagios de coronavirus en el Hospital Regional del Issste lo tienen bajo llave, mientras ellos siguen exponiéndose, denunciaron médicos de esta unidad.

Acusaron que los directivos tienen el conocimiento de que corren el riesgo de contagiarse y ya no van, y tampoco les dan el equipo necesario a los médicos y al personal para que se protejan de algún paciente que padezca este virus.

El temor de los trabajadores de la institución es mucho, razón por la que algunos compran con recursos propios el material que requieren, lo que se les hace muy injusto, dijeron algunos inconformes a este medio de comunicación. Además, consideran que los directivos los han dejado a su suerte, al igual que la líder sindical, ante esta pandemia, y se protegen a como pueden.

Se reporta inconformidad por parte de trabajadores en varios Issstes del país/ Foto: Cortesía

Los médicos lamentaron la muerte de un compañero de trabajo, quien falleció el domingo por COVID-19, y dijeron que está muy grave una doctora.

Por esto hacen la protesta pública y exigen que les digan en dónde está el material que ha donado la Universidad Autónoma de Sinaloa y el Gobierno del Estado, si a ellos no les llega. Piden a quienes deseen donarles material que lo hagan directamente al personal médico para que así esté en buenas manos y no sea guardado. Además, solicitan la intervención de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos porque consideran que están en grave riesgo.

Hospital General

Trabajadores del área COVID-19 y de Urgencias del Hospital General de Culiacán han denunciado que están trabajando sin la protección necesaria para no contagiarse de coronavirus.

Esto luego de que la Secretaría de Salud no ha dotado de todo el equipo de protección que se requiere para atender la emergencia sanitaria, entregándoles solamente paquetes de cubrebocas “patito”; es decir, que no son avalados para el uso hospitalario, por lo que optaron por no utilizarlos.

Debido a esto, han tenido que comprar con sus propios recursos el material, pero esto no se podrá hacer todos los días, ya que actualmente quienes están laborando tienen salarios precarios al ser personal de contrato, y los días que son finales de quincena se les dificulta comprar su equipo de protección.

La vida de quienes están al frente de la contingencia está en riesgo, ya que en cualquier momento pueden ser infectados; y, al no contar con Seguridad Social, no podrán recibir atención médica gratuita. También señalaron que los ventiladores ya resultan insuficientes, porque hay decenas de personas internadas por coronavirus y algunos en estado crítico que requieren del apoyo de un respirador artificial.