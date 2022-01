Denuncian familias de la colonia Miguel Hidalgo en Culiacán, agresión y maltrato animal por una vecina

Culiacán, Sinaloa.- Entre el miedo y temor viven más de 50 familias en la colonia Miguel Hidalgo en Culiacán, esto al tener dos años viviendo agresiones de parte de una vecina con una perra de la raza pitbull quien es una amenaza para las personas y mascotas del sector.

Un grupo de familias se unió la mañana de este viernes para denunciar ante este medio de comunicación la situación que están pasando y la falta de atención por parte de las autoridades correspondientes así como de Fundaciones de protección animal.

De acuerdo con los afectados está situación ya se salió de control y a pesar de marcar en constantes ocasiones ante el número de emergencia 911 así como denuncias a diversas instituciones como la policía municipal, estos no han sido escuchados y ya temen que el conflicto pase a afectaciones mayor como que la perra ataque a un niño, pues ya ha mordido personas adultas.

"Esta persona sale con la perra y va dónde están los gatitos les habla y ya que los tiene cerca les echa la perra para que los ataque y se los coma, a mi ya me ha matado dos, todos tenemos más quejas, pelean y han mordido personas, pues esta persona consume drogas y las autoridades no hacen nada; todos los vecinos estamos inseguros", señaló una vecina que decidió omitir su nombre por temor a represalias.

Aracely Recio comentó que son varios perros los que están provocando esta afectación, pues la misma ha tenido varios que ya son un peligro para la sociedad del sector.

Señaló que todas las personas que pasan por la calle los ataca debido a que siempre está bajo la sustancia de las drogas e incluso mencionó que como vecinos han pagado para que se rehabilite en un centro de apoyo, pero fue en vano.

Elva Medina manifestó que la persona agresora y su pareja se drogan y discuten hasta llegar a los golpes, por lo que temen que en algún momento puedan terminar sin vida, además de que con ellos viven dos personas más un joven con discapacidad y una adulta mayor.

"Ya denunciamos y no nos dicen nada, lo único que nos dijeron los policías fue, maten a los perros; eso no es lo ideal no, por eso queremos que el gobierno nos ayude, ya hemos pagado para que este en un centro de rehabilitación pero se escapó, no es justo".

La problemática es única sobre la calle Lorenzo de Zavala entre Ejército Nacional y Esteban Flores de la colonia Miguel Hidalgo.

Finalmente los afectados piden a las autoridades que tomen cartas en el asunto y retiren a la persona agresora junto con los perros que tiene en su casa, pues ya es un peligro latente para todas las familias que ni a la calle pueden salir tranquilos con el temor de que los ataque y se vean severamente dañados.