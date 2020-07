Denuncian irregularidades y presuntos errores en basificaciones de docentes en la Sepyc

Culiacán.-Irregularidades y errores se han presentado en el proceso de basificación a docentes, expuso la profesora Gloria Padilla, quien se queja de no poder encontrar respuesta a su situación.

Tras laborar en una escuela secundaria durante dos ciclos, con dos claves vacantes para la materia de Industria del Vestido, la maestra salió de primera mano beneficiada por los cambios en la reforma educativa, en la que las materias de Tecnología pasarían a ser Club, y la materia de Artes Visuales aumentaría de dos a tres horas por semana, logró mantener su espacio y adjudicarse 27 horas clase.

Al darse la orden presidencial para regularizar la situación para los maestros sin base, pudo obtener todas las horas a basificar al no existir una evaluación para las materias.

A pesar de que todo parecía ir en orden, le fue notificado por parte del Departamento de Secundarias Generales de la Sepyc que una de sus claves, correspondiente a 12 horas, no podía ser basificada al estar demandada por otra persona, que no corresponde ni a la materia ni a la región por la que ella pide la clave.

La asignación de esa clave demandada fue un error pues esas 27 horas tenían que haber generado claves nuevas y no usadas, o mínimo vacantes sin problema alguno, pues no era para cubrir ningún caso de vacante, expuso en una carta redactada a las autoridades.

Comentó que ha tocado muchas puertas para dar solución al problema, entre ellas la Secretaría de Conflictos del SNTE y el Departamento de Secundarias Generales, y hacerse de las horas de clase que le fueron asignadas y que reclama como derecho, sin obtener al momento una respuesta clara y convincente.

Denunció que ante la insistencia en encontrar ayuda se le amenazó con que se le retiraría el apoyo al ser un desacato a la autoridad.

Señala, sin embargo, que logró obtener que se le asignaran nueve horas interinas y la promesa de ayudarle a generar los derechos para la basificación, lo cual menciona que no podrá lograrse al tener efectos por menos de seis meses.

Sumado a lo anterior, no le fueron pagados los efectos de esas nueve horas a pesar de no abandonar sus grupos durante la pandemia.

Yo seguí trabajando, no se me reconoció el tiempo que trabajé, y a parte, terminó el ciclo escolar y no me pagaron, dijo Padilla.