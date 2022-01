Denuncian la entrega de tablets de lujo a funcionarios del Ayuntamiento de Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- El Partido Acción Nacional denunció que el Ayuntamiento de Culiacán realizó la compra de tabletas Ipads de 10 pulgadas con valor cada una de $16,640.15 pesos, que fueron entregadas a funcionarios de la administración municipal en lo "oscurito".

Sadol Osorio Porras, regidor del PAN hizo público el gasto elevado y que no hubo invitación por parte de la Tesorería del Ayuntamiento de Culiacán, a las reuniones del Comité de Adquisiciones.

“Estrada Ferreiro sigue cerrado en el tema de las adquisiciones y licitaciones, sigue cerrado a transparentar el tema de no querer ser plural ni incluyente en el tema de las adjudicaciones, nos está haciendo a un lado, no se está socializando absolutamente ningún tema de parte de aquí del municipio y sigue actuando de manera autoritaria porque es a toda costa el distintivo de esta administración, imponer y atacar todo aquel que le dé la contra”, señaló.

Por ello, solicitó por medio de la Dirección de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que se le brinde la información de cuántos fueron los aparatos que se adquirieron, marca, y a qué funcionarios fueron entregados.

Osorio Porras lamentó el actuar del edil culiacanense, de no querer ser plural en las comisiones, ya que una de las principales funciones de los regidores es fiscalizar el recurso público. “Una de nuestras principales funciones es eso, fiscalizar el recurso público, ver que se destine de manera correcta y lamentablemente vemos como se nos niega el acceso, no se nos invita… esto es una muestra clara de que las cosas no están bien aquí en el municipio, no se están haciendo las cosas como deben de ser, porque si se estuvieran haciendo de manera correcta no habría ningún problema”.

Sadol Osorio enfatizó que esta es una muestra más de lo que se cocina dentro del ayuntamiento, que él se da cuenta porque indaga por medio de la dirección de acceso a la información, derecho con el que cuentan todos los ciudadanos y que ya le están queriendo limitar.