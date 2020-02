Denuncian muerte de 4 niños por falta de quimioterapias en Sinaloa

Sinaloa.- Desesperados por el estado de salud de sus hijos, los padres de pacientes en el Hospital Pediátrico de Sinaloa exigieron que se resuelva lo más pronto posible la falta de medicamentos, particularmente en la cuestión de fármacos oncológicos.

Además, informaron que alrededor de 160 niños están siendo atendidos dentro del hospital, y reportan cuatro fallecimientos por cáncer desde el mes de enero hasta ayer, pues, como consecuencia de la suspensión de quimioterapias, los niños recaen, y al no ser atendidos a la brevedad es difícil que la situación mejore para ellos.

Denuncia

Si bien en el pasado ya habían manifestado esta situación ante las autoridades, declararon que cada vez que presentan la queja se les otorga medicamento por unos días, para posteriormente volver a esta misma situación. A razón de esto, piden que en esta ocasión la solución sea permanente, principalmente rápida, pues cada día y cada minuto que pasa cuenta para la salud de los niños.

Jorge Peralta, uno de los padres, quien también es fundador de Ángeles Nocturnos Culiacán, aseguró que durante la visita a Culiacán por parte de Juan Antonio Ferrer, titular de Insabi, se les informó que el problema será resuelto para el mes de abril, por lo que durante el tiempo restante se estarán entregando recursos a los estados y municipios para que ellos mismos compren las medicinas. Parte de lo que piden es que estas acciones impulsadas por el titular sigan siendo realizadas debidamente y no tener que verse de nuevo en la necesidad de manifestarse.

Testimonio

María Guadalupe, madre de Aylín Madahí, quien es paciente con leucemia en el Hospital Pediátrico, expresó su constante miedo por vivir sin los medicamentos que requieren para el tratamiento, pues cada vez son más los niños que empeoran. Tanto para madre como para hija es doloroso ver cómo la situación empeora.

Todos los días martes asiste con regularidad para atender a su hija. Comentó que cada vez que llegan tienen que realizar un importante gasto, pues además de tener que pagar los medicamentos, hacen falta otros insumos, como la manguera que se necesita para aplicar quimioterapias: “La verdad, sí afecta, porque no nomás es aquí en el hospital, son gastos de mi casa, del kínder —dijo—. A veces uno no trae dinero porque piensa que allá hay todo; supuestamente ya cubrieron los medicamentos, y uno viene y nos dan una lista de todo lo que no hay”.

Además de medicamentos, el hospital requiere de otros materiales médicos, como guantes, cubrebocas y batas para las visitas.