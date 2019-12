Denuncian negligencia en Hospital de la Mujer de Culiacán

Sinaloa.- Míriam Lizzeth denunció que, por negligencias de médicos del Hospital de la Mujer, su pequeño bebé de pocos días de nacido perdió la vida, ya que desde el primer momento que traía los dolores no la atendieron a tiempo.

La afectada comentó que tuvieron que reanimar al pequeño y, después de varios días de permanecer en Terapia Intensiva, ayer perdió la vida. “Llegué el 16 de diciembre aquí, y no me quisieron atender. Me dijeron que solo traía una dilatación, y me regresaron. Volví a entrar, y tenía cuatro [centímetros de dilatación], y no me quisieron dejar, me volvieron a dejar. Cuando tuve siete de dilatación se me reventó la fuente adentro y no me atendían”.

La joven comentó que desde el principio ella no tuvo una atención adecuada por parte de los médicos que laboran en el área de parto.

Pese a tener contacto con el director del hospital, dijo que no ha tenido respuesta directa de su parte, por lo que interpondrá una denuncia ante el Ministerio Público por la muerte del infante.

Yo les decía que me dolía mucho el estómago y ya traía mucho sangrado. Pero no me atendían rápido, y por eso mi hijo nació malo

Denunció que tardaron más de cinco horas en atenderla, por lo que todo eso ocasionó la muerte de su bebé.

Seguimiento

La afectada comentó que durante todo el embarazo había realizado todos los ultrasonidos necesarios, por lo que su bebé se encontraba en buenas condiciones de salud.

Por su parte, Alma, hermana de la afectada, dijo que interpondrán la denuncia, ya que de nada sirve tener el contacto del director si solo manda a alguien en su representación.

“Yo quiero que me pongan presente también al que me atendió, no quieren decir ni quién fue, no me dan información de él; quiero hablar con él y me dicen que no. Se me hace una injusticia”.

Las afectados pidieron ayuda del gobernador, Quirino Ordaz, y el secretario de Salud, Efrén Encinas, ya que quieren que los responsables de la negligencia paguen.