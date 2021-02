Denuncian nepotismo en el Ayuntamiento de Culiacán

Sinaloa.- Sin investigar y en el archivo del Órgano Interno de Control (OIC) del Ayuntamiento de Culiacán, se encuentran numerosas denuncias por presuntos actos de nepotismo hacia el alcalde Jesús Estrada Ferreiro y funcionarios de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán (Japac), del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) municipal y de la Dirección de Recursos Humanos, denunció la síndica procuradora, Sandra Martos Lara.

Denuncias

Se suman más quejas hacia el personal administrativo del Ayuntamiento y también al Órgano Interno de Control, que no realiza indagaciones e impide que los trabajadores de la Sindicatura de Procuración se involucren, precisó.

Martos Lara señaló que los síndicos procuradores no pueden ejercer sus funciones conforme a las facultades y responsabilidades que se establece en la ley, porque los Órganos Internos de Control se manejan con autonomía técnica y de gestión, de acuerdo a la Constitución Política de México.

Sin embargo, mencionó que el trabajo como síndica procuradora se realiza sin el apoyo del OIC, lo cual ha sido muy difícil para darle seguimiento y las observaciones que han realizado solamente se quedan en conocimiento del OIC del Ayuntamiento de Culiacán, y no les dan seguimiento.

“Se han pasado muchas denuncias directamente al Órgano Interno de Control para que haga su trabajo, investigue y no le den carpetazo a los casos, y después de indagarse se informe a la Sindicatura de Procuración, pero el resultado es que lo acotan, lo cierran y no permiten a nosotros involucrarnos de manera que nos corresponde, de acuerdo a las facultades”, dijo Martos Lara respecto a su denuncia pública de lo que sucede en el interior de la Administración del alcalde Estrada Ferreiro.

Añadió que “los titulares de los Órganos Internos de Control deben de rendir cuentas del trabajo que están haciendo y cómo lo realizan; no al final del trienio, que es muy lamentable”.

Las denuncias se basan en muchas quejas hacia los administrativos y otras por nepotismo, que incluyen a los OIC “por no sacar adelante sus responsabilidades, no han mostrado evidencias y resultados, porque una investigación de una denuncia no puede durar más de dos años y deben de dar resultados”.

“No puedo ventilar nombres, pero conforme a la Ley de Responsabilidades Administrativas, están las denuncias de nepotismo en la Dirección de Recursos Humanos, de Japac, DIF y directamente hacia el Ejecutivo municipal y, lamentablemente, es así”, reiteró Martos Lara.

El Dato

Nepotismo

Lo cometerá el servidor público que, valiéndose de las atribuciones o facultades de su cargo, directa o indirectamente, designe o intervenga para contratar como personal en el ente público, con quien tenga lazos de parentesco hasta el cuarto grado.