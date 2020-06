Denuncian prepotencia de autoridades en cierre de negocios de Culiacán

Sinaloa.- De manera prepotente han sido cerrados en reiteradas ocasiones los diferentes negocios que intentan ser abiertos, lo que lamentablemente ya está generando consecuencias, pues muchos de ellos ya no podrán ser activados, lamentó Diego Castro Blanco, presidente de la Cámara Nacional del Comercio (Canaco).

A pesar de que a partir de esta semana fue autorizado por parte de Gobierno del Estado que algunos comercios no esenciales pudieran abrir, precisó que la mayoría de ellos se encuentra en la periferia, no en el centro de la ciudad, en donde se están realizando operativos por parte de las autoridades de Protección Civil e Inspección y Vigilancia para cerrarlos de inmediato, pues los giros que ahí se ubican estarán facultados para abrir hasta la próxima semana.

Asimismo, el empresario se mostró inconforme en los semáforos que se están considerando para la apertura de comercios, ya que la curva de contagios se encuentra en aumento, y por ello hay incertidumbre en torno a que la fecha pactada para apertura de los sectores no esenciales sea retrasada.

Además, explicó que es solicitado como requerimiento que la ocupación hospitalaria en el municipio se encuentre al 40 por ciento para permitirles trabajar, lo cual está muy lejos de la realidad.

Sin motivos

Castro Blanco dijo que una de las situaciones que lamentar para el sector comercial es que no es una fuente de contagio; sin embargo, hay verdaderos focos identificados, y las autoridades no hacen nada por contrarrestarlo, por lo que se continúa con la pérdida de empleo y la quiebra de negocios por no permitirles trabajar.

“Ese es nuestro temor. Ya nos han cambiado fechas y nos han ido alargando las fechas. El caso es que no quieren que se aperture [sic] el centro, y no sé qué tanto cuidan los negocios si realmente no son focos de propagar la enfermedad; los verdaderos focos ahí están, y no los atienden”, reprochó, ante la nula respuesta que les han dado.

