Denuncian presunta negligencia en atención a paciente con Covid-19 en clínica privada de Culiacán

Sinaloa.- Con cartulinas en donde se lee “exigimos justicia”, familiares de Ramón Astolfo Verdugo Ávila, paciente contagiado de Covid-19 y que falleció el pasado 7 de agosto, realizaron hoy miércoles una manifestación afuera de la clínica privada en Culiacán, Sinaloa, para denunciar presunta negligencia en la atención a este hombre de 47 años, quien estaba a punto de darlo de alta, cuando se presentó la tragedia, al encontrarlo su madre en un estado crítico, agonizando, con la boca seca y los labios color morado, que al exigir atención, procedieron a intubarlo en medio de cuartos “llenos de moscas” y posteriormente se les comunicó que había fallecido.

La señora Martha Ávila Núñez, madre de Ramón Astolfo externó su indignación por la atención que recibió su hijo, quien ingresó caminando a esta clínica y únicamente se buscaba que se recuperará y recibiera mejor atención después de 15 días de padecer la enfermedad, porque ya se le había informado que los síntomas graves ya habían pasado y que solamente se requería que tuviera una permanente oxigenación.

Para ello, mencionó que en el ingreso del adulto se le pidió un depósito de 100 mil pesos, que ellos lo cubrieron en forma oportuna, pero insistió que en este lugar falta atención médica y no lo suministraban en forma oportuna, que al percatarse su hijo, le pidió que no lo dejaran solo y estuvieran pendiente de él.

“El argumento de que le cerraban el oxígeno le dijeron que era para ver cuánto aguantaba sin el mismo, pero nadie checó y pasaban las horas y lo dejaron sin revisarlo y esto fue lo que paso”, denunció su esposa Viki Peña, quien llora por la muerte de Ramón.

Señaló que el pasado 7 de agosto se enteraron de que se acabó el oxígeno en la clínica, debido a que las 24 horas del día permanecían pendiente de la salud de Ramón Verdugo, y escucharon que las enfermeras comenzaron a gritar al personal del área de mantenimiento de que trajeran un tanque, porque se había acabado y estaba almacenado en el tercer piso, y conocieron que la salud de Ramón Astolfo había empeorado y lo intubaron.

Su mamá recordó con tristeza como su hijo con vida le comentó de la mala atención que daban en la clínica y que le cerraban el suministro de oxígeno, que se vio obligada a contratar enfermeros adicionales con una paga de 3 mil pesos días, pero todo el esfuerzo no bastó,

“Yo no quiero que más personas estén en las mismas condiciones que yo, y si me ven platicando, si me dolió mi hijo, era mi bomboncito y mi junior”, expresó Martha Ávila, quien insiste que con la memoria de Ramón Astolfo no juega y quiere justicia para un hombre que solamente quería pasar unos días en recuperación, porque sentía que le faltaba un poco de oxígeno.

Cuestionó que las autoridades de salud deben de revisar cómo se presta la atención a los pacientes, quien le otorga los permisos y dónde está nuestro gobierno permite que estas clínicas operen en estas condiciones y se cometan estas barbaridades de quienes lleva con confianza a sus seres queridos y se les da una mala atención”.

Su madre adelantó que van presentar una demanda por negligencia médica por la muerte de su hijo, pero rechaza alguna reparación, sino que se castiguen a los dos médicos responsables de la atención del paciente.