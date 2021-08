Denuncian presunto cobro de piso a familiares por llevar alimentos a internos del penal en Culiacán

Sinaloa.- Los familiares de los internos del Centro Penitenciario de Aguaruto en Culiacán, Sinaloa, denunciaron ayer el cobro de piso para pasar las bolsas de “mandado” que compran, en el cual se les comunicó que deben pagar un “impuesto” de 16 por ciento del costo de la comida para ser entregado por los celadores a los presos, bajo el argumento de que están prohibidas las visitas por la pandemia.

Familiares que pidieron guardar el anonimato revelaron los presuntos abusos que se cometen en contra de las personas que están privadas de la libertad en este lugar, que muchas están optando por no llevar ningún alimento a los internos, ante el cobro de piso que se realiza para que les den autorización de recibir las bolsas y entregarlas a su familiar.

Entre las quejas de que califican como una injusticia, se encuentran de aquellos padres de algunos reos, que son adultos mayores y con dificultades pueden cambiar, identifican a una mujer como la encargada de pedirles el pago de ese “impuesto”.

“A nosotros nunca nos había pasado esto en los seis años que he ido a visitar a mi hijo y quiero que esto se arregle, y que esas personas sean destituidas, porque no tienen sentimientos”, manifestó.

Uno de los adultos mayores que bajó de un taxi con bolsas de mandado, le llevaba a su hijo jamón, salchichas, huevos, leche, aceite, cereal, carne seleccionada, jugos y frutas, para que comiera bien y no presentará problemas en su salud, pero no pudo recibirla el interno por no pagar su padre el 16% de lo que había costado en el supermercado, y le pidieron la cantidad de 100 pesos.

“Nosotros queremos que coman a gusto, pero no queremos pagar estos cobros”, insistió la persona que presuntamente vio cómo se le pedía a todos los que estaban entregando cosas para sus familiares presos.

Según lo narrado, explican que se encuentran preocupados por las comidas que les dan en el interior, que están echadas a perder y esto “nos obliga a pagar ante lo que sucede ahí”.

Autorización

Hasta el momento, dijo que por la pandemia no los dejan verlos ni entregar directamente los alimentos que llevan, que contrasta con otros internos, dijeron que tienen aire acondicionado, televisión y comen de lo mejor.

Pidieron que se les autorice llevarles a sus internos las bolsas de mandado y que no tengan que realizar ningún pago.