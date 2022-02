Denuncian que Sinaloa sigue sin aplicar la Ley de Amnistía de AMLO

Sinaloa.- Adultos mayores, reos con enfermedades crónico degenerativas y aquellos que fueron torturados y se compruebe mediante el Protocolo de Estambul, todavía permanecen recluidos en los centros penitenciarios, debido a que la Secretaría General de Gobierno no aplica la Ley de Amnistía en Sinaloa, reveló la presidenta de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso del Estado, María del Rosario Osuna Gutiérrez, quien exhortó a las autoridades estatales a una revisión de todos los casos previstos en la mencionada legislación.

Explicó que el presidente Andrés Manuel López Obrador emitió el año pasado un decreto que otorgaba beneficios a internos de penales, mediante una Ley de Amnistía, la cual dispone la preliberación de los mismos de centros penitenciarios federales, pero solamente se relaciona con personas con ciertas características, pero en el estado no se ha retomado este decreto.

Por el ello, el Partido Sinaloense elaboró dos iniciativas para que en la entidad entrará esta amnistía, y en tal sentido la diputada de la 63 Legislatura Angélica Díaz Quiñonez y Víctor Antonio Corrales Burgueño presentaron dos iniciativas; la primera para reformar la fracción XXIX del artículo 43 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y la segunda para expedir la Ley de Amnistía para el Estado de Sinaloa, para las cuales se emitieron los decretos 565 y 584 respectivamente, así lo declaró la diputada María del Rosario Osuna.

Esta Ley de Amnistía beneficiará a las personas que estén en las prisiones del estado y que estén recluidas por diversas razones, entre ellas por los delitos de aborto, en cualquiera de sus modalidades, previsto en el Código Penal Estatal; delitos imputados a personas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas que durante su proceso no hayan accedido plenamente a la jurisdicción del estado, por no haber sido garantizado el derecho a contar con intérpretes o defensores que tuvieran conocimiento de su lengua y cultura, en los siguientes supuestos; por el delito de robo simple y sin violencia, siempre que no amerite pena privativa de la libertad de más de cinco años.

Leer más: Covid-19 sigue golpeando a los policías municipales de Culiacán

La legisladora precisó que esta propuesta representa un evidente beneficio a los sinaloenses pues permite una revisión a las condiciones del sistema penitenciario local en pro de ayudar a una mejor procuración de justicia en la entidad.