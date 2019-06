Denuncian que condicionan exámenes por 200 pesos en escuela de Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- Padres de familia denunciaron que la directora de la escuela secundaria Profesor Manuel de la Cruz Cárdenas, en la colonia El Vallado, no permitió que algunos alumnos presentaran el examen de evaluación; ya que no habían pagado la cuota de 200 pesos por alumno.

En entrevista, los padres expresaron que es una lástima que la directora haya aplicado esa medida, ya que no debe de condicionar los exámenes que por derecho les corresponde realizar a los alumnos.

Antonio Corona detalló que ayer, al iniciar con la evaluación de diagnóstico, la directora no dejó que a su hija se le aplicara el examen, ya que no habían cubierto el pago, y dijo que habló a la Secretaría de Educación Pública y Cultura (Sepyc) para exponer el caso, y lo atendió la parte jurídica de la dirección; sin embargo, no tuvo respuesta positiva, ya que solo le argumentaron que revisarían el caso y le devolverían la llamada, pero nunca lo hicieron.

AYÚDANOS Da click a la estrella de Google News y síguenos

“Es un derecho que tienen los alumnos de hacer su examen, que no se agarre de eso porque se puede conveniar; pero no, la directora tomó esa determinación, y eso no es lo correcto”.

El padre de familia exhortó a la Secretaría a revisar el caso; ya que fueron muchos los alumnos los que se quedaron sin realizar el examen, y es una lástima que la maestra cobre esa cuota cuando no es obligatoria.

Por su parte, otra madre de familia señaló que la directora les advirtió que la Sepyc les iba a enviar los exámenes únicamente para los alumnos que pagaron la cuota.

Que si no habían pagado, no les iba a llegar el examen porque no pagaron esos 200 pesos y no se les iba a poder aplicar

Directora

En su defensa, la directora de la escuela, Tania Valle, dijo que esta cuota siempre se ha cobrado y no es solo por la aplicación del examen, sino que es una cuota anual que se les cobra a los estudiantes para la cuestión de papelería, y que los 200 pesos abarcan los exámenes que se hacen, constancias de estudios y la credencial escolar.

Expuso que nunca se había presentado inconformidad por el pago de la cuota; ya que la Sepyc no manda los exámenes si no se cubre el pago de la cuota.

“Incluso si pueden ir a investigar a la Secretaría y a Supervisión, adelante, son cuestiones que ya estaban establecidas en esta escuela y yo solo les di seguimiento”. De 300 alumnos, solo 100 pagaron la cuota.