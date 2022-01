Denuncian que los "moches" a policías jubilados subió de 50 a 90 mil pesos en Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- El alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro sigue aplicando los moches en la prima de antigüedad a los policías jubilados, y de acuerdo a la categoría del agente de seguridad se incrementa, que asciende de 50 mil a 90 mil pesos, que este asunto está en revisión del Tribunal Colegiado de Circuito.

Ignacio Durán, líder de los policías jubilados informó que 40 integrantes de este movimiento siguen sin poder recuperar el dinero que les corresponde de esta prestación económica, pero en estos momentos permanecen aislados por ser personas de la tercera edad y que pueden contagiarse de las variantes de Covid-19 y otros enfermos de dengue.

Comentó que desde hace tiempo se encuentran sumidos en la misma problemática de los “moches” y el alcalde Estrada Ferreiro no quiere cambiar y seguir aplicando ese descuento; aunque no lo reconozca que lo hace, el hecho es que cita a los policías jubilados en privado y los hace firmar un documento que no tiene validez ante un juez.

Reconoció que los descuentos en ninguno de los casos han sido devueltas y se han tramitado amparos ante el juzgado de distrito y que se le ha concedo la suspensión del acto, y actualmente se encuentra en revisión en el Tribunal Colegiado de Distrito con sede en Mazatlán.

El “moche” viene a ser de 50 mil pesos, cuando son exagentes municipales, pero se incrementa el monto de acuerdo a la categoría, y en el cual se conoce el caso de un comandante de la Policía Municipal que se “le quitó” 90 mil pesos.

Leer más: Piden pepenadores que alcalde de Culiacán y regidores firmen carta de anuencia para retirar plantón

Preguntó el destino de los recursos que les han descontado por los “moches”, porque nadie sabe en que son utilizados.