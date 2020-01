Denuncian que plazas de la Sepyc son retenidas

Sinaloa.- Maestros idóneos se manifestaron ayer en la Secretaría de Educación Pública y Cultura (Sepyc), en donde mostraron su inconformidad con las autoridades educativas al darles largas con las bases.

Son años los que tienen esperando a tener una estabilidad laboral y social, y cuando ven una oportunidad, cuando suben las bases a la plataforma, al quererse registrar estas ya están todas entregadas, y al llamar a la Secretaría les dicen que son bases pasadas, pero que se actualizaron tarde en la plataforma.

“Está un descontrol en la página. La semana pasada subieron como 170 plazas que eran vacantes, y nos dicen que son plazas que ya se entregaron, que se subieron por error y no se entregan”.

Los manifestantes indicaron que cada día se están subiendo plazas a la plataforma, pero cuando quieren registrarse ya no es posible. Una de las inconformes, quien prefirió omitir su nombre por temor a represalias, dijo que, de no obtener una plaza en esta fechas, después tendrán que volver a realizar el examen, y no les parece justo que los tengan a la espera.

Además de que no les dan información de qué está sucediendo con las plazas, solo les dicen que estas plazas ya están entregadas, que se esperen para la próxima convocatoria y que vuelvan a hacer el examen.

Vacantes

Expresó que siempre están atentos a las vacantes, pero la Sepyc no les da la oportunidad, por lo que denuncian que están cuidando las plazas para personas asignadas o los mismos jubilados les dan las bases a sus familiares.

Indicaron que en varias ocasiones han acudido a la Secretaría, pero siempre van en vano, pues nadie los atiende y no les explican lo que está sucediendo con las plazas.

“Hemos mandado correos para que nos expliquen. No es la primera vez que venimos. Hay demandas. Muchos maestros somos los que estamos pidiendo este tipo de explicación, pero nadie nos dice nada”.

Mencionaron que están atentos a los anuncios que hace la federación, y que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el proceso para la elección de las plazas sería transparente, y cualquier cosa él se encargaría de resolver.

A su vez, el secretario de Educación en Sinaloa, Juan Alfonso Mejía López, subió a sus redes que también estaría atendiendo cualquier incongruencia y pedía que fueran denunciadas, pero hasta la fecha no les han respondido a estos maestros que solo buscan tener una estabilidad laboral y dejar de ser engañados por las autoridades.