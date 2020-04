Denuncian que reos de Culiacán están en pésimas condiciones

Sinaloa.- Que hay reclusos aislados por ser sospechosos o presuntamente padecer COVID-19 y los tienen en una casa abandonada dentro del penal de Aguaruto; este lugar ni siquiera fue limpiado y tampoco les acondicionaron un lugar para dormir, denunció Miguel López, presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Valle de San Lorenzo.

No les dieron ni siquiera una cobija, pese a que uno tiene neumonía atípica, lo cual es muy preocupante porque se puede enfermar más.

Apoyo

A uno de ellos ya le llevaron respirador y medicamentos, pero requiere que esté en una cama y un sitio limpio, además, necesita recibir atención especializada, porque al parecer los fármacos que le llevaron no son los adecuados.

El defensor de derechos humanos indicó que independientemente de lo que hayan hecho, los reclusos tienen derecho a la salud, por lo que llama al director del penal y al secretario de Seguridad Pública Estatal, Cristóbal Castañeda Camarillo, a que si no tienen recursos para tratar a estos reos, lo diga. Que él está en toda la disposición de gestionar en donde se tenga que hacerlo para que los reos tengan mejor condición de vida.

Dijo no querer entrar en ninguna polémica porque en estos momentos la sociedad también está para apoyar, pero sí le preocupa que estas personas no estén en las condiciones que requieren para recuperarse.

Uno de los enfermos señaló que es del Valle de San Lorenzo, por lo que se ve en la necesidad de intervenir. Aseguró que en su caso se ha enterado de tres reclusos que ya dieron positivo a coronavirus en el penal; algunos de ellos vivían en los patios.

Solo dos casos

Pese a que familiares de internos denuncian que hay un brote de coronavirus en el interior del penal, hasta la noche del pasado martes el secretario de Seguridad Pública Estatal solo reconocía dos casos, y de uno se dijo que se enfermó cuando estaba hospitalizado.

Respeto: No quiere que su hijo enferme de COVID-19

Una madre de un adolescente recluido en el Centro de Internamiento para Menores dijo estar muy molesta porque llevaron reclusos del penal de Aguaruto a ese lugar.

Los reos, dijo, son sospechosos de estar enfermos de coronavirus y los llevaron a aislar en el espacio que es exclusivo para los menores.

Reiteró que ella no quiere que su hijo vaya a resultar contagiado, que antes pensaban que estaban seguros, pero ahora no. “No quiero que mi hijo enferme, porque ya no los vuelve a ver uno. Si muere, entregan el cuerpo en un cajón sellado, por eso tengo miedo que hayan llevado a los internos enfermos a donde está”, comentó.