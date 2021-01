Denuncian retraso en recolección de basura en Urbivilla del Prado, Culiacán

Culiacán.- En el fraccionamiento Urbivilla del Prado en Culiacán, Sinaloa, tiene dos semanas que no pasa el camión recolector de basura por algunas calles denunciaron algunos vecinos.

Los montones de basura se están acumulando en las banquetas y da muy mal aspecto, por lo que piden al Ayuntamiento de Culiacán que los apoye en este tema.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Otra de las problemáticas de este fraccionamiento es que en algunas calles no sirven las lámparas y esto genera inseguridad y sobre todo porque casi nunca pasan las patrullas.

Los vecinos aseguran que ya no debe existir el pretexto de que no les brindan los servicios públicos porque el fraccionamiento no ha sido recepcionado porque ya hubo un acuerdo entre el fraccionador y el Ayuntamiento y es responsabilidad de este último hacer reparaciones de calles y prestar los servicios públicos.

Leer más: Aumentan denuncias por fraudes electrónicos y cargos desconocidos en Sinaloa