Denuncias de corrupción en Sinaloa no garantizan anonimato

Sinaloa.- Ni los criterios mínimos que establece la Ley de Responsabilidades Administrativas, como lo son anonimato, ofrecen los portales web de los 18 Ayuntamientos de Sinaloa a los ciudadanos, que no dan seguimiento ni abren una investigación de las denuncias por faltas administrativas de los servidores públicos municipales, lo que hace imposible la aplicación de una sanción por presuntos actos de corrupción.

De acuerdo con los hallazgos detectados en las páginas oficiales de las administraciones municipales, la presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción, Soledad Astrain Frayre, informó que se realizó un diagnóstico de los canales de denuncia en las administraciones municipales por internet, en donde no garantizan la confiabilidad del denunciante, no colocan enlaces visibles en las páginas web de inicio, refiere números de teléfono para exponer los hechos, proporciona un correo electrónico o da un formato en línea para presentar la denuncia, que no cumplen con la privacidad.