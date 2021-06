Deportistas de Culiacán piden espacios grandes, con iluminación y que no se inunden

Sinaloa.- Hoy es el Día Mundial del Skate y deportistas en Culiacán se reunieron en la zona Centro para hacer una manifestación rodando desde la avenida Álvaro Obregón, con destino al parque Constitución, esto para que las autoridades les implementen espacios que puedan ser mínimamente el triple de grandes que el que ya existe en el parque Las Riberas.

Eduardo Cárdenas del coelctivo Culicci Bodega Skate dijo que un espacio apropiado podría ser el del tamaño de una cancha de fútbol más o menos (o poco menos). En su opinión, el parque 87 (o Millán Escalante) es el más apropiado ya que en el sitio destinado para ellos actualmente, una de las tantas cosas que suceden es que, por ejemplo, una bicicleta y una patineta ya representa peligro por no saber en qué dirección va cada uno.

Sobre la promesa de Dan Santos de un nuevo espacio

Hace un tiempo el director del parque Las Riberas, Dan Santos sostuvo una reunión con deportistas en el parque, en la que dijo, quería la ayuda de ellos para poder acondicionarles un espacio adecuado. Se le cuestionó a Cárdenas qué sucedía sobre ése tema, ya que han pasado meses desde entonces y Cárdenas explicó que en ese espacio ya no se puede ampliar más por el río y no se puede poner más cemento, entonces lo que quieren es que les den otro espacio. Para Cárdenas, uno de esas opciones podría ser el parque 87 o el parque Constitución.

Sí estaba interesado (Santos) pero cuando se le informó bien sobre el espacio que se necesitaba y cómo acondicionar, ahí ya no fue el espacio adecuado y por eso decidimos mejor decirle que fuera en otro lugar", Cárdenas.

Cárdenas también agregó que ya no obtuvieron respuesta sobre el tema con Santos y que tampoco siguieron las reuninones.

manifestación rodando desde la avenida Álvaro Obregón | Foto: Cristina Félix/ Debate

El espacio

Fariry Cozain del colectivo Rollers Scouts integrado por 150 mujeres detalló que, el parque 87 ya tiene varios circuitos, que tien una vuelta que se da y el piso, el suelo, está más acondicionado, (más liso), esto para que no se dañen las ruedas en general. También dijo que, está el velódromo, y sobre ello explicó que lo que sucede con ese lugar es que algunos deportistas de cierta manera lo han invadido porque está pensado para bicicletas, y que en el parque 87 sí hay un espacio que se pudiera acondicionar para todos.

"En Culiacán ya hay una gran comunidad y no les alcanza el espacio. Cuando queremos utilizar ese mismo espacio ya es nada. La iluminación no es adecuada, cuando llueve se inunda, entonces no se puede que nosotros podamos seguir promoviendo este deporte, es una disciplina que promueve la sana convivencia, entonces sí quisiéramos que nos ayudaran.", Cozain.

Las medidas del lugar

Eduardo Corona del colectivo Rollers Culiacán con alrededor de 140 miembros dijo que, actualmente en la ciudad de Mazatlán y Los Mochis cuentan con Skate Park mucho más amplio, explicó que Mazatlán cuenta con dos: uno el de kilómetro cero que, seún detalló, cuenta con más de 1800 metros cuadrados y el del Parque Lineal que cuenta con 2 mil metros cuadrados y el de Los Mochis que tiene un área de 1950 metros cuadrados aproximadamente.

"En Culiacán tenemos la triste cantidad de 360 metro cuadrados, es una tristeza que siendo la capital tengamos el skate park, que no más chico, sino que además sólo se podría considerar un Sport"- Corona

Ya ha habido accidentes

Cozain dijo que, en el espacio que ya tienen se ven obligados a rodar en otras partes y terminan chocando porque no todos tienen las mismas velocidades.

Según Cozain, los deportistas han tenido que transportarse a otras ciudades de Sinaloa para poder practicar adecuadamente las disciplinas. La deportista también señaló que, en Culiacán se ha pedido esto desde hace años y hasta la fecha no ha habido algún cambio.

