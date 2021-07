Deportistas e influencers invitan a jóvenes a vacunarse en Sinaloa

Sinaloa.- Con palabras sencillas y convencidos de que la mejor forma de enfrentar al Covid 19 en Sinaloa es vacunándose, deportistas e influencers utilizaron las redes sociales para invitar a los jóvenes mayores de 18 años a acudir a un módulo de vacunación.

Horacio Llamas, ex basquetbolista NBA; Víctor Ávila, ex seleccionado nacional de basquetbol, Blanca Félix, portera de Chivas Femenil, Nico Vikonis, Beñat San José y varios jugadores del Club de Futbol Mazatlán FC así como la influencers Diana Chiquete hicieron el llamado para no desperdiciar la oportunidad de cuidarse y cuidar a los demás.

Mención especial merece el Club Dorados de Sinaloa, cuyos integrantes además de trasmitir los mensajes de sus jugadores promoviendo la vacunación, hicieron dinámicas en sus redes sociales para que los ya vacunados, ganaran playeras del equipo y algunos otros regalos.

La vacunación para jóvenes mayores de 18 años se lleva a cabo en Sinaloa durante esta semana, y son los municipios de Culiacán, Mazatlán, Ahome, Navolato y Escuinapa quienes están aplicando el biológico para proteger a los jóvenes, ya que en esta 3ra ola de Covid, está siendo el sector más afectado.

Hasta el día 27 de julio se han aplicado 1 millón 448 mil 392 dosis de vacuna Covid-19 en Sinaloa, de las cuales 112 mil 565 son de jóvenes de 18 a 29 años de edad.

