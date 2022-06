Derrama económica por Día del Padre alcanza los 292.9 mdp en Sinaloa

La Federación de Cámaras de Comercios y Servicios Turísticos en el estado de Sinaloa estima una derrama de 292 millones 900 mil pesos por la celebración del Día del Padre. Al preguntar a padres de familia cómo los van a festejar, la mayoría refiere que va a ir a un restaurante; otros en casa con una carne asada. Pero también un buen número dice que no es necesario hacer fiestas, y además, no hay dinero para celebraciones.

No le gustó la escuela y ahora sufre por no tener un certificado que le permita obtener un mejor empleo para sacar adelante a sus hijos y a su pareja.

En el año 2020 cumplí 15 años como reportera de información general en El Debate de Mazatlán. En este tiempo me he especializado en las áreas educativas, salud y de gobierno. También laboré en la televisión en un canal local en Ciudad Juárez, Chihuahua, mientras estudié en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Asimismo, trabajé en un periódico de una editorial a nivel nacional. En el último año de gobierno de Francisco Labastida, recibí el Premio Estatal de Periodismo sobre una serie de reportajes por contaminación. En el 2017 el Senado de la República me otorgó un reconocimiento por mi trayectoria. He acudido a cursos y talleres sobre nuevas técnicas de periodismo de manera presencial y últimamente vía online. He entrevistado a los tres últimos presidentes de México.