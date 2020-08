Derriban viviendas en Ampliación Bicentenario, Culiacán

Culiacán.- Mientras el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador en su discurso recordaba que en su gobierno primero los pobres, el Ayuntamiento de Culiacán derribaba las humildes chozas de unas personas en la Ampliación el Bicentenario.

Algunos de los que perdieron el único techo que tenían para resguardarse son desplazados de la violencia, quienes ante la falta de apoyo de las autoridades no tuvieron de otra que asentarse cerca del Basurón municipal de donde también los sacaron.

Ahora estas personas además de ser desplazados de la violencia, son desplazados del gobierno municipal quien fue a desalojarlos sin darles ninguna alternativa de solución. No pudieron derribar más de las improvisadas viviendas porque, al enterarse de lo que estaban haciendo, otros vecinos fueron a apoyar y se manifestaron ante las autoridades, comentó el líder Sixto Soto.

Por su parte María del Rosario Muro explicó que ella tenía cinco años viviendo en ese lugar y ahora le tumbaron su casita. Dijo que ella no tiene para pagar renta y lamenta que les hayan hecho esto en plena pandemia de Covid-19 ya que se están pasando por momentos muy difíciles.

Los afectados piden al gobierno municipal y al estatal que si no los quiere allí les den un terreno pero que no los dejen en la calle. Recordaron que hace poco en esta colonia estuvo el gobernador Quirino Ordaz Coppel quien se comprometió a apoyarlos pero no han tenido respuesta.

