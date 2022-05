Desacuerdo entre PRI y Morena en Sinaloa, por ley de revocación de mandato para gobernador

Culiacán, Sinaloa.- Con la propuesta del grupo parlamentario del PRI de que el Congreso del Estado de Sinaloa no elija al gobernador sustituto y se realice una elección constitucional, porque el "pueblo pone, el pueblo quita", este jueves se aprobará la ley de revocación de mandato para gobernador, en el cual se plantea que el resultado será vinculatorio con el 40% de la votación.

El diputado priista Feliciano Valle Sandoval pidió ir más allá en la legislación y no solamente realizar una armonización de la Ley Federal de Revocación de Mandato, que es muy positivo que exista, pero en Sinaloa se necesita abonar a la democracia y no solamente es quitar a un gobernador que no cumpla con las leyes.

Aclaró que respaldan el contenido de la iniciativa de que se pueda solicitar este mecanismo en una sola ocasión y durante los tres meses posteriores a la conclusión del tercer año del periodo constitucional.

Así como que se realizará mediante votación libre, directa y secreta de ciudadanas y ciudadanos inscritos en la lista nominal del estado, el domingo siguiente a los noventa días posteriores a la convocatoria y en fecha no coincidente con las jornadas electorales, federal o local.

Leer más: Hermetismo de Rocha Moya y Cuén Ojeda tras su remoción de la Secretaría de Salud de Sinaloa

El IEES tendrá a su cargo la organización, desarrollo y cómputo de la votación y el cómputo final lo realizará el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa.