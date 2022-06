Desalojos de viviendas son de particulares, no de Infonavit: Verdugo Dagnino, delegado en Sinaloa

En cuanto a la colocación de vivienda expuso que hasta el cierre del mes de mayo se habían colocado 3 mil 305 créditos asignados en Sinaloa, cifras que se apegan a lo acordado para el 2022 que es una meta superior a 12 mil créditos colocados en todo el año entre hipotecarios y no hipotecarios.

"En esos casos la vivienda ya es propiedad de Infonavit, la persona que está de manera irregular puede ser susceptible a un crédito pero necesita hacer el trámite con nosotros para que le podamos dar la vivienda. El tema de los desalojos no nos corresponde a nosotros ", aseveró.

El delegado en Sinaloa especificó que en el caso del programa renovación a tu medida que busca la rehabilitación de casas invadidas y abandonadas, dijo que trata de viviendas que por deuda pertenecen al Infonavit, por lo que se mantiene el programa y sigue avanzando correctamente, sin embargo, no se realizaran desalojos en apego a lo manifestado por el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya , y además del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador .

"Por instrucciones del presidente de la república actualmente nosotros no estamos desalojando a gente de sus viviendas, de programas anteriores, de administraciones anteriores es que se vendieron las carteras y son los desalojos que particulares están realizando. Es correcto el comentario que hace el ciudadano gobernador, no hay disposición por parte del Infonavit de quitar vivienda", reiteró .

Expuso que, los desalojos que se han estado realizando de casas con deudas son por parte de particulares y no por el Infonavit, esto por las carteras que fueron vendidas en administraciones pasadas a inmobiliarias.

