Descarta Obras Públicas continuar construyendo en el Jardín Botánico de Culiacán

Sinaloa.- En los últimos días hubo señalamientos hacia la construcción de la obra realizada en el parque ecológico del Jardín Botánico en Culiacán, Sinaloa, que por desacuerdos en la comunidad fue pausada, sin embargo, ambientalistas comentan que aún hay trabajos de albañilería en el lugar.

Ante esta situación, el director de obras públicas Osbaldo López comentó que, la obra no ha avanzado, es posible que exista confusión ante las labores de limpieza en el lugar ya que, incluso, la semana pasada se dieron instrucciones de retirar la maquinaria debido a que el constructor se vio en la necesidad de hacer uso de él en otra obra.

Mientras no haya una solución no se reiniciarán los trabajos” señaló. El equipo que hay actualmente en el parque ya no corresponde a obras públicas, es probable que sea del jardín o se esté utilizando para otra actividad.