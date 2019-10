Descartan adelantar comparecencia de Durazo tras operativo fallido en Culiacán

CDMX.- El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, el morenista Mario Delgado, rechazó adelantar la fecha de la comparecencia del Secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, tras el fallido operativo en Culiacán, Sinaloa.

El legislador sostuvo que el funcionario está ocupado en "múltiples actividades", por lo que se mantendrá la fecha que se tenía programada para que rinda su informe: el 30 de octubre.

Se le preguntó en la asamblea de Morena del distrito 13, en Iztacalco.

No, está programada para el 30 de este mes, si no me equivoco