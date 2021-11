Descartan otro aumento al precio del kilogramo de tortillas este año en Sinaloa

Culiacán, Sinaloa.- A diferencia de las declaraciones realizadas por los industriales de la masa y maíz a nivel nacional, en dónde se afirmaba un próximo aumento en el precio de la tortilla durante el 2021 en consecuencia de la inflación, en Sinaloa se mantendrá el precio, aseguró Rafael Uriarte Quiroz presidente de la federación de Industriales de la Masa y la Tortilla en el estado.

Explicó que hasta el momento no se ha presentado un repunte en el precio de la tonelada de masa, lo que se espera se mantenga hasta el reajuste que se realiza al iniciar el mes de enero cada año, lo que se estima no sea de mayor impacto ya que el precio del maíz se a mantenido desde hace algunos meses, favoreciendo a qué no se den desmesurados repuntes.

Lamentó el golpe fuerte que está generando el aumento en la inflación en el país, lo que también provocó un aumento en insumos importantes para la producción de tortilla como es el gas doméstico LP, mismo que subió de 9 pesos el kilo hasta los 14 pesos en solamente un año, sin embargo, en las últimas semanas se reporta una caída en centavos de este insumo que se espera continúe.

El líder de tortilleros en la entidad expuso que de ser aumentos en la tonelada de harina superiores a mil pesos, no se tendrá otra opción más que subir el kilogramo de tortillas, pero de ser como comúnmente se realiza de entre 100 a 150 pesos, se mantendrá el precio actual que es de 22 pesos en el centro y norte de Sinaloa y de 23 pesos en el sur, esto después del aumento de 2 pesos que se aplicó en el mes de julio.

"Hasta ahorita no se a planteado tener algún aumento, esperemos que los reajustes en las harineras que se realizan al iniciar el año sean mínimos y poder aguantar el precio varios meses más sin aumentos, porque esto nos afecta a todos, no queremos que suba la tortilla", reiteró Uriarte Quiroz.