Descartan otro aumento en la tortilla en el 2021 en Sinaloa

Sinaloa.- Sin aumento en el precio del kilogramo de tortillas en Sinaloa terminará el año 2021, aseguró Rafael Uriarte Quiroz, presidente de la Federación de Industriales de la Masa y la Tortilla en el estado, esto a pesar de los repuntes en insumos que se siguen dando.

El líder de industriales en la entidad, especificó que a pesar de que en los meses de noviembre y diciembre no se realizará un incremento en espera de que se presente una caída en los insumos como lo es la harina y el gas que cada semana está subiendo, en el 2022 podría generarse un aumento de no lograrse una regulación de los repuntes en precios.

Entre las principales preocupaciones del sector, y lo que podría generar un aumento es el repunte en demanda de insumos importantes como lo es el gas doméstico por la temporada invernal, ya que a partir de este mes y hasta febrero podría repuntar los precios afectando las ganancias de las tortillerías.

"Nosotros estamos bien preocupados porque ahora en los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero, está un poco más fresco y esto ocasiona que las amas de casa y nosotros consumamos más gas, porque está más fresco, se incrementa el consumo y nos preocupa que vaya a subir más el precio, y esto pudiera ocasionar que el precio de la tortilla sufra algún incremento si no se regula bien ", reiteró Uriarte Quiroz.

Asimismo, destacó la necesidad de que se tenga un control en los precios, ya que está afectando mucho en el margen de utilidad en la fabricación de tortillas, situación por la cual, el primero de julio, se concretó el último aumento de 2 pesos en el kilogramo de tortillas.

"Ahorita no tenemos ningún anuncio del incremento porque nos han comentado que el precio va ir a la baja y eso estamos esperando, pero no sabemos cuándo, esperemos que sean menos los gastos, no hay ningún anuncio de incremento, no va ver incrementó este año, pero lo importante es alzar la voz para que los precios se regulen y que no se tenga que incrementar el kilogramo de tortilla el próximo año ", reiteró.