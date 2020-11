Desconoce Congreso de Sinaloa amparo de CPC sobre Ley de Obras Públicas

Sinaloa.- Los diputados del Congreso de Sinaloa integrantes de la Junta de Coordinación Política, respondieron al amparo interpuesto por el Comité de Participación Ciudadana (CPC) el Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción y desconocieron las bases y justificantes que presentan ante el Poder Judicial para no acatar las responsabilidades que el Congreso les adjudicó en la Ley de Obras Públicas.

En la lectura del acuerdo firmado por los diputados, durante la sesión ordinaria de este martes de advierte que, los legisladores no entienden el actuar del CPC al interponer este amparo puesto que, con ello, impugnan atribuciones y capacidades del organismo para combatir a la corrupción, así como el derecho de participación ciudadana.

“Interpusieron un amparo porque creen les afecta de alguna manera la Ley, al suponer que no tienen la calidad de servidores públicos y que el congreso se excedió al darles atribuciones que no les corresponden, no se entiende el actuar del Comité de Participación Ciudadana”, expresó la secretaria de la Mesa Directiva, Yaraldine Bonilla al hacer lectura del acuerdo.

Los diputados de la Jucopo, especifican que, el CPC impugnó los artículos 35, 36 y 37 de la Ley de Obras que establecen la ciudadanización de los comités de obras y la vigilancia durante la ejecución de las mismas y además, se inconformaron con el artículo 40 que permite la participación de los testigos sociales para emitir opiniones sobre las obras, mismas que deben ser tomadas en cuenta por los servidores públicos al momento de hacer licitaciones y ejecuten obras.