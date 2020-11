Desconocen a "Capi" como coordinador de bancada del Partido del Trabajo (PT) en Sinaloa

Sinaloa.- La discusión sobre la destitución de Fernando Mascareño como presidente de la Comisión de Protocolo y Régimen Orgánico, destapó que, el diputado del Partido del Trabajo (PT), Eleno Flores, entregó un documento a la Mesa Directiva con el cual desconocía a su coordinador de bancada en el Congreso de Sinaloa, Mario Rafael "Capi" González.

Al subir a la tribuna para responder a los señalamientos de Mario González, la diputada de Morena Graciela Domínguez, reveló que, el legislador del PT había entregado la petición para cambiar de coordinador.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

“Usted señala que no me quieren en mi bancada, que no hay acuerdo, pues de su parte, puedo decir que, su compañero Eleno Flores acaba de entregar un oficio a la Mesa Directiva donde lo desconoce cómo su coordinador, diputado Mario, se ha hecho alusión a mi persona, lo vuelvo a invitar a que lea la ley orgánica y pues a quien acaban de quitar de coordinador es a usted, en el PT es en donde no se ponen de acuerdo”, dijo en el micrófono.

Así fue como, Graciela respondió a los señalamientos que, el “capi”, hizo en contra de ella por proponer, mientras que este, se limitó a contestar que, no entraría en controversias o polémicas sobre las decisiones de su partido.

“El artículo 68 es muy claro y la destitución tiene que ser votado por el pleno, la coordinación política es tema exclusivo de mi partido, le pido que no vuelva a abordar ese tema porque voy a citarla a una situación que no es conveniente”, expresó.