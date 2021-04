Desde el Congreso vamos a buscar cómo sí ayudar a las mujeres empresarias: Jesús Ibarra

Culiacán, Sinaloa.- Durante un encuentro celebrado esta mañana entre integrantes de la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresas (AMMJE), Jesús Ibarra Ramos, candidato a Diputado local por el Distrito 14 de MORENA-PAS, dijo ante las presentes que él y Rubén Rocha Moya, candidato a la gubernatura de MORENA-PAS, buscarán cómo sí apoyar a las empresarias para detonar la inversión y el emprendurismo de la región.

Durante el encuentro como mujeres empresarias, el abanderado de Morena-PAS, subrayó que, en Sinaloa, más del 20.6 por ciento son mujeres empresarias, y que, el 37.5 de las empresas que operan en la entidad son operadas y dependen de manera directa de mujeres.

Ibarra Ramos, subrayó que alrededor de 55.5 por ciento de las empresas del estado empezaron a bajar sus cortinas desde 2016. Enfatizó que el cierre de empresa se debe a que México sólo ha crecido en promedio 2.7 en relación al Producto Interno Bruto (PIB), situación que no ha permitido detonar el crecimiento del país.

"Para eso necesitamos un nuevo gobierno y una nueva forma de cómo le vamos a entrar a los problemas. Sé que el 2017 se incrementó el impuesto sobre la nómina, muchas de ustedes fueron al Congreso, yo era Diputado en 2016 y me fajé los pantalones. Le eché muchas ganas, no me doble ante las presiones de algunas cosas y nos mantuvimos firmes para que no se incrementara el impuesto sobre nómina, desgraciadamente no se pudo", enfatizó, Ibarra Ramos.

El candidato al Distrito 14 por MORENA-PAS, señaló que Sinaloa tiene que subirse al tren del conocimiento, así que, primero que nada, se le debe cambiar el chip a los jóvenes de la entidad, si se quieren lograr los objetivos planteados.

"Sé que las mujeres batallan muchísimo para acceder a los financiamientos más que los hombres y no nada más eso, hacen una gran labor de ser madres y una gran esposa, y aparte mantener un hogar, un gran porcentaje de ustedes son jefas de familia. Como en la adversidad y en los problemas difíciles hay que ser asertivos y bien decía ahorita Dorina, hay que ser asertivos, hay qué pensar como ustedes, qué es lo que necesitan", apuntó.

En el encuentro con mujeres empresarias, también estuvo presente Rubén Rocha Moya, candidato a la gubernatura de Sinaloa, Jesús Estrada Ferreiro, candidato a la alcaldía de Culiacán, ambos por MORENA-PAS; además de Héctor Melesio Cuén Ojeda, presidente del Partido Sinaloense.