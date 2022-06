Desde los Tigres del Norte hasta Chalino Sánchez, gobernador Rocha Moya revela sus gustos musicales

Culiacán.- El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, reveló sus gustos musicales, así como lo que le gusta tomar, mientras escucha a los artistas de su preferencia.

Al término de la conferencia de prensa sobre la instalación de la Junta de Gobierno para el Fomento la Investigación Científica e Innovación, Rocha Moya fue abordado sobre los próximos eventos que se celebraran en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, entre ellos el concierto de Los Tigres del Norte.

Rubén Rocha fue cuestionado sobre su asistencia al concierto, revelando que incluso fue contactado por la agrupación para tener un encuentro y compartir una comida juntos, asegurando que es seguir de la agrupación de música regional mexicana.

“Soy fan de Los Tigres (del Norte), de Chalino Sánchez, de Los Cadetes de Linares, de Los Relámpagos del Norte, de todo eso, soy meco, no crean que soy muy culto, muy acá, no soy muy fifí”, mencionó el gobernador del estado.

Asimismo, fue cuestionado sobre su gusto en bebidas alcohólicas, indicando que, si bien no suele consumirlas, tiene preferencia por la cerveza y el whisky.

“No (suele tomar), me puedo tomar dos cervezas o dos whiskies, no alcanzo ya a más, no me da ya”, aseveró.