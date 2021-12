¿Deseas realizar una obra de caridad y amor antes de que termine el año?

Culiacán, Sinaloa.- Mañana se cumplen cuatro meses de que Juan Roberto Ruiz Zuñiga, sufriera un accidente de motocicleta lo que lo tiene inmóvil en una cama del Hospital Pediátrico. Los días pasan y el dolor de ver a su “muchachito”, quien era muy inquieto y trabajador sin poder moverse, ni decirle papá sigue creciendo comentó Juan de Dios Ruiz Carrillo. Ya viene la Navidad y el Año Nuevo, fechas antes felices, que ahora serán muy amargas, Juan Roberto seguirá sin poder moverse y su salud es delicada pero no se pierde la esperanza de que mejore.

El mejor regalo que pudiera recibir este joven es la salud, pero lo que lo ayudaría en gran medida es una dotación de los medicamentos que necesita, porque hay veces que su papá no tiene para comprarlos. Él no puede trabajar porque tiene que estar cuidándolo las 24 horas, le cambia el pañal además de que le tiene que dar comida por una sonda. Se ve que Juan Roberto sigue luchando de forma valiente por salir adelante. Juan de Dios asegura que ha podido sacar adelante a su hijo gracias a las donaciones que le han hecho del DIF Sinaloa, Marla una mujer que apoya a familias de bajos recursos y también muchos ciudadanos de buen corazón a todos ellos les manda sus bendiciones y les estará eternamente agradecido. Ahora él se encuentra triste y afligido, porque su amado hijo presenta sus brazos volteados y muestra síntomas del daño cerebral y no puede respirar por sí solo.

La lista de medicamentos que requiere es muy grande por lo que vuelve a solicitar a todas las personas que pueden apoyarlo para que le donen medicamento o la cantidad de dinero que puedan para poder comprarlo.

Si deseas ayudar a este joven de 16 años y su papá puedes hablar al teléfono 6671774783 o depositar a la tarjeta 4169160449912832 de Bancoppel. La historia de lucha y amor de este padre y su hijo es de las que conmueve lo más profundo del corazón