Designación de Rocha Moya en Morena provoca reacciones

Sinaloa.- El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en Sinaloa anunció a su candidato a gobernador rumbo al 2021. Luego de contender frente a trece aspirantes, Rubén Rocha Moya fue el elegido.

Algunas personalidades del ámbito público opinaron al respecto para Debate, entre ellos líderes partidistas y funcionarios. Hay opiniones divididas, entre las que destacan las voces de opositores que califican la candidatura como un "dedazo", de imagen débil y desgastada.

Por otra parte, se presentaron las opiniones neutrales, que aceptan la decisión de Morena, como la senadora Imelda Castro y la diputada federal Yadira Marcos. No así el también morenista Gerardo Vargas Landeros, que se dijo en contra de dicha designación.

Apoyaré a todos los candidatos de Morena: Imelda Castro Castro, Senadora de la república

Al referirse a la candidatura de Rubén Rocha Moya a la gubernatura de Sinaloa como una designación correcta, la senadora Imelda Castro, quien también aspiraba a esta posición por Morena, descartó que vaya a buscar alguna otra postulación, y aseguró que apoyará a todos los candidatos que su partido designe.

Recordó que ella es una mujer de ideas, de proyecto; una mujer de utopías, que persigue la justicia, la transformación y el bienestar. Incluso, afirmó que se mantendrá como senadora, que no tiene interés en participar por ninguna otra candidatura.

"Hay que contribuir a que Sinaloa realmente tenga un cambio, una alternancia, y sobre todo una transformación, con la que nos hemos comprometido desde 2018".

Yadira Marcos respalda candidatura de Rocha

La diputada federal Yadira Santiago Marcos aseguró su respaldo total a la designación de Rubén Rocha Moya como el candidato de Morena a la gubernatura de Sinaloa.

La también aspirante a la candidatura hizo un llamado a la militancia y a los ciudadanos a unirse, porque asegura que lo más importante para este 2021 es sacar al PRI del Gobierno de Sinaloa: «Nosotros estaremos trabajando para fortalecer que en este 2021 Sinaloa sea gobernado por primera vez por un partido de izquierda, y, en este caso, sería por Morena. Ese es el compromiso que nosotros estaremos sumando para poder lograr este gran acontecimiento que se viene».

Añadió que, independientemente del lugar en donde esté, buscará siempre fortalecer al partido.

Rocha es un candidato desgastado: Sergio Torres Félix, Precandidato de MC a la gubernatura

El precandidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Sinaloa, Sergio Torres Félix, aseguró que Rubén Rocha Moya, candidato de Morena, llega a la contienda desgastado y no con una voz propia, sino con una propuesta que seguramente es la misma que la del presidente Andrés Manuel López Obrador, y que está hundiendo al país. "Y quien sirve a dos amos, como Rocha, que sirve a López Obrador y a Quirino, con alguno quedará mal", aseguró el exalcalde.

Torres Félix insistió en que Rubén Rocha, exjefe de asesores del gobernador Quirino Ordaz Coppel, está al servicio de los intereses económicos y políticos de Sinaloa. "Yo gobernaré para los sinaloenses, no para AMLO ni para Quirino. Yo le rendiré cuentas a los sinaloenses", refirió el exsecretario de Pesca.

Los sinaloenses me eligieron a mí como su candidato: Gerardo Vargas Landeros, Aspirante a la candidatura de Morena

Mario Delgado rompió los principios del partido Morena y cometió un atraco a los sinaloenses designando a Rubén Rocha sin el soporte de la gente que me dio el primer lugar en todas las encuestas nacionales», afirmó Gerardo Vargas Landeros.

Al pronunciarse luego del anuncio oficial esta tarde, donde se dio a conocer el nombramiento del senador por parte del dirigente nacional de Morena, expresó: «Los sinaloenses me eligieron a mí como su candidato, y reto a Mario Delgado a mostrar las encuestas donde se apoya para la elección tramposa de Rocha». Agregó: "Estoy analizando mis opciones legales y políticas para defender la decisión de las y los sinaloenses".

Gerardo Vargas reiteró el compromiso con el presidente de la república.

Listos para ganar a cualquier contrincante: Jesús Valdés, Presidente del PRI en Sinaloa

Luego de designación de Rubén Rocha como candidato de Morena a la gubernatura de Sinaloa, Jesús Valdés Palazuelos, presidente estatal del PRI y aspirante a la candidatura de su partido a la gubernatura, aseguró que independientemente de quienes sean los contrincantes, como partido están listos para ganar en la elección del 2021.

Valdés Palazuelos adelantó que, de acuerdo con el proceso interno del PRI, porque a ellos toca postular al abanderado a la gubernatura en la coalición con el PAN y PRD, será el 22 de enero cuando den a conocer al candidato. Incluso, anticipó que en Sinaloa la designación será por delegados, y en el tema de paridad la propuesta es que sea un hombre el elegido, decisión que sería tomada este miércoles por la noche.

Rubén Rocha fue la mejor decisión de Morena: Aurelia Leal, Alcaldesa de Guasave

"Indudablemente, es una decisión muy acertada de Morena al proponer como precandidato a la gubernatura de Sinaloa al doctor Rubén Rocha Moya, un político de izquierda con una visión muy clara de lo que requiere Sinaloa en sus anhelos de progreso, conforme a los postulados de la Cuarta Transformación. Rocha Moya sale adelante como resultado de un proceso democrático donde se analizaron y se pusieron sobre la mesa diversos perfiles de personajes valiosos que ahora deberán sumarse a un proyecto que se llama Sinaloa. Hoy es el momento de sumar esfuerzos y voluntades en el objetivo de que Sinaloa dé un golpe de timón, enmarcado en los ideales de Andrés Manuel López Obrador, y se direccione por el rumbo que marca el Gobierno federal en beneficio de los sectores más desprotegidos".

No están respetando mis derechos: Luis Guillermo Benítez, Alcalde de Mazatlán

Horas después de conocer la postulación de Rubén Rocha Moya como candidato de Morena a la gubernatura de Sinaloa, el alcalde de Mazatlán y aspirante a la misma candidatura, Luis Guillermo Benítez Torres, publicó un video en el que denuncia que no se están respetando sus derechos: "Lo que sucedió hoy en el CEN de Morena me mueve a seguir en la lucha. Sé que ganamos las encuestas (para definir la candidatura)", dijo. "Voy a luchar, como lo hizo en su momento el presidente de la república (Andrés Manuel López Obrador) para evitar que el PRI, que aún no muere, siga afectando a Sinaloa". Anunció medidas contundentes para detener la traición que se hace al pueblo de Sinaloa.

Rubén Rocha luchó por su designación, y lo logró: Alba Virgen Montes, Presidenta del PAS en Guasave

"El Partido Sinaloense es respetuoso de las designaciones a candidaturas tomadas por los otros institutos políticos, y la designación del maestro Rubén Rocha Moya por Morena es una decisión de ellos, ya que había varios aspirantes, y él luchó por su designación, hasta lograrlo.

El PAS, como lo ha dicho nuestro líder, el maestro Héctor Melesio Cuen Ojeda, está listo para participar en esta contienda electoral al tener una estructura consolidada, y también está abierto a las candidaturas comunes, como lo señala la ley, y en Sinaloa hay partidos que no hicieron coalición en el estado, como son el Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista, Morena y Movimiento Ciudadano".

Designación de Rocha al PRI nos tiene sin cuidado: Dulce María Ruiz Castro, Presidenta del PRI en Ahome

"La designación del candidato de Morena a la gubernatura al PRI nos mantiene sin cuidado, toda vez que no es un personaje relevante y vigente, como lo que en algún día representó. Hoy existen nuevos liderazgos que inclusive han formado un partido estatal. Como senador, es venido de la ola de Andrés Manuel López Obrador, así que considero que no representa una candidatura con la fuerza suficiente para ganar. Por nuestra parte, el PRI, vamos pasos adelante: pactando la alianza y consolidando nuestra unidad para con nuestros simpatizantes y hoy nuestros aliados, conjuntando esfuerzos y experiencia".

El proceso fue un “dedazo” electoral: Ariel Aguilar Algándar, Presidente del PAN en Ahome

"El proceso en el que Rubén Rocha Moya fue designado como candidato a la gubernatura por Morena fue un proceso muy desaseado, un ´dedazo´, un gran dedo elector el que lo está poniendo como candidato para el Gobierno de Sinaloa. Los morenistas quedan completamente divididos, un partido sin estructura, y una militancia completamente enfrentada y enconada. Les dieron atole con el dedo. Les vendieron puras falacias, donde les dijeron que por un método democrático se iba a designar al candidato. Mentira. No ocurrió así, y lo que de antaño criticaban, lo que en otras ocasiones gritaban a los cuatro vientos que no iba a ocurrir en su partido, hoy es la máxima representación en Morena: el ´dedazo´, la designación por un gran dedo elector por un tlatoani. Morena es un partido dividido, un partido incongruente, y la mayoría de ellos son una militancia agachada".

No se equivocaron en elegir a Rocha Moya: Claudio López, Regidor de Mocorito

"El senador Rubén Rocha Moya es un excelente candidato, y felicito a Mario Delgado, presidente nacional de Morena, por este proceso de consulta, y lo invitamos a que siga así en los próximos procesos para que todos los candidatos a determinados cargos salgan fortalecidos. Consultar y preguntarle a la gente es algo que le hace mucha falta al país, y qué bueno que Morena lo está haciendo. Se ha tomado una buena elección, y considero que en el 2021 vamos a tener un gobernador de primer nivel en Sinaloa. No se equivocó Morena, ya que Rocha Moya es un muy buen candidato. Ahora lo que viene es trabajar en la unidad, pues considero que todos los aspirantes que había son cuadros importantes en Sinaloa, y deben sumarse al proyecto".

Creo que con Rocha Moya vamos a ganar: Patricia Dautt, Regidora de Morena en Salvador Alvarado

"Me encuentro mucho más tranquila, porque nuestro partido ya decidió quién va a ser nuestro candidato. La verdad, yo siempre respeté la decisión de mi partido, y creo que con Rocha Moya vamos a ganar en el estado de Sinaloa. Además, estoy segura de que será un candidato que va a representar tanto a nosotros, los integrantes de Morena, como a todos los sinaloenses. Esperemos que Rocha Moya lleve a cabo la Cuarta Transformación, que es lo que nuestro presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, nos ha mandado e inculcado como mensaje. Espero que él siga el mismo camino que el presidente de la república para que Sinaloa también tenga un buen cambio, mismo que el país ha estado teniendo".

Angostura está lista para brindar apoyo: José Luis Beltrán, Regidor

"Bienvenido, Rubén Rocha Moya, y esperemos que venga y convoque a la unidad de la militancia morenista", fue la reacción del regidor de Morena en Angostura, José Luis Beltrán Astorga, al conocer el anuncio oficial del candidato de Morena por la gubernatura en Sinaloa.

El ahora candidato se percibe como una figura que cubre las expectativas. En opinión del edil Beltrán Astorga, sobre la trayectoria que respalda a Rocha Moya, dijo: "Es un hombre sencillo y con una buena trayectoria. Pero siempre creímos que podía ganar la gubernatura Morena, independientemente del candidato que se eligiera. Los fundamental es que convoca a la unidad". Manifestó que en el municipio de Angostura la militancia está lista para brindarle el apoyo y hacer equipo en torno al proyecto del Movimiento de Regeneración Nacional.