Desmiente el PRI que vayan aumentar las tarifas eléctricas con el rechazo a la reforma de AMLO  

Culiacán, Sinaloa.- El presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Luis de la Rocha desmintió la versión del diputado Feliciano Castro Meléndrez de que la no aprobación del decreto de la reforma eléctrica vaya a provocar un aumento a las tarifas de la luz, y con ello, enfatizó en tribuna, que su rechazo despeja el temor de una posible recesión económica en el país, como consecuencia de la eliminación del capital privado y de las indemnizaciones millonarias que el Estado hubiera tenido que pagar por incumplimiento en los convenios.

Durante la discusión del tema en sesión ordinaria, enfatizó que solamente si la Secretaría de Hacienda y Crédito Público quita o disminuye el subsidio a las tarifas eléctricas, sería la única forma que aumentaría y que podría afectar a la población como lo pretende realizar el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y no tiene nada que ver la reforma eléctrica.

“El Producto Interno Bruto, que ahorita va con una leve ascendencia, se hubiera caído de inmediato, hubiéramos entrado en una recesión, porque disminuye la inversión en uno de los sectores económicos más importantes que contribuye a fortalecerlo”, dijo.

“No iban a bajar los precios de la luz de inmediato, es imposible: el mercado no se genera por decreto, la competencia no se genera por decreto, entonces es una mentira que va a aumentar la luz porque la coalición voto en contra de la reforma eléctrica”, dijo.

De la Rocha Zazueta consideró que la iniciativa presidencial de reforma representaba prácticamente la expropiación del sector energético, ya que proponía eliminar casi en su totalidad la participación de la iniciativa privada, desconociendo los convenios ya suscritos, lo que hubiera generado demandas multimillonarias por incumplimiento.

Destacó que el “cambiar las reglas del juego” cada rato representa un obstáculo para promover mayores inversiones, ya que la Iniciativa Privada lo que busca es la certidumbre jurídica necesaria para garantizar que su capital económico no está en riesgo.

“Un país que causa incertidumbre, que cambia las reglas del juego cada cuanto, y que no responda a generar energías limpias, no tiene certidumbre jurídica, no hay manera de crecer”, dijo.

El legislador local señaló que al Presidente le ha faltado una mayor capacidad de negociación para aprobar reformas como la eléctrica, y a tratado de imponer su voluntad, aún a costa del riesgo que representa para la generación de bienestar en el país.

“El Presidente no está abierto a la negociación, quiere romper de tajo los compromisos con los inversionistas privados, y ese rompimiento hubiera generado un costo muy alto para el país", concluyó al exponer la parte técnica de las tarifas eléctricas.