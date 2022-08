“Despedí al periodista para dar paso al emprendedor”: Julio César Silvas, fundar de Imedios

Sinaloa.- Su labor periodística en un medio local, seguida de su desempeño en revistas del giro empresarial, abrieron las puertas para que el interés de Julio César Silvas Inzunza por emprender fuera una realidad, impulsándolo a fundar Imedios.

¿Cuál es el giro de su empresa?

La empresa Imedios, Consultoría en Información y Desarrollo Editorial es consultoría en información porque el periodismo son datos, son fuentes, es investigación, es análisis, entonces desarrollo editorial porque esta información la necesito para medios, pero ya que no tienes el fin de medios la vas a utilizar para la gestión de planes y proyectos que tienen un plan en los sectores y ramas que representan los sectores gremiales, entonces sigo en la misma línea. El tiempo me dio la oportunidad que presiden organizaciones empresariales o de representación en gestión estratégica, liderazgo y comunicación y para eso sigo siendo mi principal cliente, todos los censos económicos, todas las encuestas demográficas y demás que publica Inegi la consumo, pero no solo eso, hemos desarrollado nuestra propia metodología para generar información que no se tiene y darle sustento a proyectos importantísimos.

¿Cómo inicia su trayectoria como empresario?

Del 2005 al 2010 fui responsable de la puesta en marcha y operaciones de 12 revistas, para mí fueron 12 empresas porque al final una diferencia entre el periodismo informal y la empresa informal y la empresa editorial formal es una estructura, así fue como nace este proyecto. Yo siempre fui un outsourcing de las diferentes cámaras empresariales y agrupaciones y así fue como nació Imedios, entonces diría yo así, la semilla de mi emprendimiento se sembró en el patio de las organizaciones empresariales, y floreció, me debo en mucho a la vida gremial, es así como nace Imedios y como Julio César Silvas tuvo la oportunidad de ser emprendedor para convertirse en empresario.

¿Qué impulsó el crecimiento de empleado a emprendedor?

Tuve la oportunidad de trabajar para la Cámara de la Construcción, Cámara del Comercio, Cámara de Vivienda, Cámara de Restaurantes; trabajé para el Colegio de Valuadores, para el Hospital General, ejecutivos de venta y mercadotecnia, etc., etc. Y así fue como emprendí y como pude avanzar en esto, pues tuve que hacer un cambio en mi forma de pensar, porque o si no, no iba a progresar. El periodismo a través de los medios no es sin la publicidad y viceversa, sin los anuncios. Es parte y tienes que saber armonizar eso sin perder el enfoque editorial.

Al iniciar la trayectoria, ¿tenía considerado ser emprendedor?

Fue algo que se fue dando, fue una consecuencia de mi quehacer; yo desde niño quise ser periodista, era algo que me nacía. Entonces fue algo que se dio al convivir con empresarios, entrevisté a más de mil de todo el estado, yo siempre decía, entrevisto un empresario y cuando estoy transcribiendo la nota me brincaban cosas y anotaba, esa era mi ganancia. Y un día un amigo, cuando emprendí me dijo por un lado me da gusto que hagas empresa, pero por otro lado no me da gusto que dejes de escribir.

¿Qué cambios tuvo que enfrentar al dejar de ser empleado?

Tuve que entender que tenía que despedir al periodista que era, para darle paso al director, al empresario y aunque yo estaba enamoradísimo de lo que yo hacía y pensaba que nadie podía escribir mejor que yo, me di cuenta que había gente que escribía mucho mejor que yo y podía delegar ese trabajo en las manos expertas de alguien más, entonces fue esa manera en donde emprendí.

Recomendaciones para nuevos emprendedores

Ser empresario es un compromiso permanente, constante, todos los días aprendes, entonces debes de tener la mente abierta, porque siempre, no importa quién, te va enseñar algo y la competencia no duerme, los mercados no duermen y la competencia lo sabe, por eso hay que estar preparados, por eso hay que buscar avanzar.

Entonces les diría también que se visualicen participando, los empresarios tenemos una gran deuda en este país que se llama participación política, y no me refiero a militar en un partido, es participar políticamente en la promoción de tus intereses, y de los de tu comunidad de empresarios que forman parte de un cierto sector, porque si bien es cierto es nuestro país, nuestra Constitución garantiza derechos y el Estado crea las instituciones garantes, sin el ingrediente de la participación política de los ciudadanos estos derechos se convierten en letra muerta, necesitas como ciudadano, empresario o emprendedor, participar, sumarte a otros para incidir en política pública que favorezca el desarrollo.

El Perfil

Julio Silvas, Presidente de adecem

*Nombre completo: Julio César Silvas Inzunza

*Trayectoria: Periodista

Outsourcing cámaras empresariales y agrupaciones

Asociación de Periodistas 7 de Junio

Asociación de Ejecutivos de Venta y Mercadotecnia

Director de Imedios

Presidente de la Alianza para el Desarrollo y Competitividad de las Empresas (Adecem).