Despenalización del aborto en Sinaloa es una atrocidad: diputado del PRI exige a Rocha Moya que frene al Congreso

Culiacán, Sinaloa.- El diputado del PRI, Luis Javier de la Rocha Zazueta solicitó la urgente intervención del gobernador Rubén Rocha Moya para detener la despenalización del aborto en Sinaloa, debido a que calificó como atrocidad y "estupidez total", que evidencia un Congreso del Estado con un desconocimiento total del procedimientos legislativos en las comisiones permanentes, falta de capacidad y experiencia de los integrantes del grupo parlamentario de Morena.

Se disculpó del conflicto que le ocasiona tener que debatir la legalidad de la interrupción del embarazo a las 14 semanas de gestación, que es la iniciativa de Morena, que discuten los diputados, y que por lo menos se debió haber entregado a cada legislador hace dos semanas, y todavía no existe el documento para tratar de llevarlo al Pleno de Sinaloa este 8 de marzo "Día Internacional de la Mujer", que buscan votarla.

"No me importa el grupo parlamentario del PRI y PAN y dónde está en la discusión, que no se escuchen sus voces en este Congreso", lamentó De la Rocha Zazueta, sobre el respaldo de siete diputados priistas en legalizar la interrupción del embarazo en la semana 13.

Insistió en una falta de responsabilidad y de madurez de los diputados, que dan pena que Sinaloa esté en manos de personas sin madurez y de conocimiento de un tema que se analizan la vida de dos, de la madre e hijo.

Aclaró que no cuestiona el aborto, sino el procedimiento y la falta de seriedad entre los integrantes de las comisiones unidas que discuten el tema, porque no dan los tiempos para discutir y analizar esta importante reforma a la Constitución local, Código Penal y Ley de Salud.

"Yo necesito que ese dictamen se nos dé por lo menos 15 días o 20 días para analizarla y verificarla con los doctores, independientemente del Parlamento Abierto, y todos están callados y me hablan de un dictamen que ni siquiera lo tengo en mis manos para votarlo mañana", externó el priista.

Se pronunció por acompañar a la mujer emocional y físicamente, y recordó que el expresidente Enrique Peña Nieto presentó una iniciativa de ley Sipinna, y los estados de Durango, Zacatecas y Chihuahua no crearon una Secretaría de la Mujer, sino hicieron algo más relevante que fue crear una infraestructura al servicio de las mujeres.

Lamentó que el exgobernador Quirino Ordaz Coppel no haya hecho nada por las mujeres, y antes de discutir la despenalización del aborto, hay que tener las instalaciones para atenderlas y no dejarlas solas y a la deriva por votar una iniciativa de la senadora Olga Sánchez Cordero, que no pertenece a Sinaloa.