"Despenalizamos el aborto y legalizamos la interrupción sin errores jurídicos": Diputada en Sinaloa

Culiacán, Sinaloa.- El aborto es libre, seguro y gratuito en Sinaloa. A las mujeres y personas gestantes no se les irá la vida en ello, expresa la legisladora de Morena Almendra Negrete Sánchez, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y Familia en el Congreso del Estado. Esencialmente, las mujeres que decidan interrumpir su embarazo hasta la semana 13 de gestación, sea cual sea el motivo, no tendrán una sanción de prisión.

Esto fue votado por los 20 diputados morenistas, más 6 del PRI, una diputada de Movimiento Ciudadano y una más del PT, a pesar de las fuertes presiones de grupos profamilia y provida; incluso ante amenazas e intimidaciones, comentó Almendra, pues hasta llegaron a enviarle una corona de flores para muertos con su nombre, directo a su casa.

Tres días después de la votación de los diputados locales, se publicó en el Diario Oficial el decreto 79 sobre los cambios en el Código Penal, el cual fue impulsado desde su comisión y bancada, con lo cual es ya una realidad la despenalización y legalización del aborto, puntualizó Negrete Sánchez a ELDEBATE.

Proceso ciudadano

“Nosotros nos fuimos más allá de lo que se esperaba jurídicamente y legislativamente hablando, y al mismo tiempo despenalizamos el aborto, y legalizamos la interrupción del embarazo”.

Con esto, las instituciones gubernamentales en Sinaloa deberán adecuar sus marcos normativos y operaciones alrededor de la interrupción del embarazo “para que sean asequibles, gratuitos, limpios, seguros, sin discriminar ni hacer sentir mal a ninguna mujer por recurrir a este procedimiento”, subrayó la legisladora.

Almendra Negrete Sánchez, legisladora de Morena en Sinaloa, Presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y Familia. Foto: Debate

Almendra Negrete reconoció que este trabajo fue posible gracias a las colectivas sinaloenses feministas, quienes se mantuvieron muy activas participando con sus observaciones y propuestas.

Sin errores jurídicos

La también doctorante en derecho, especializada en la rama constitucional y procesal, señala que no le harán modificaciones al decreto aprobado, a pesar de las interpretaciones legales que han realizado algunas organizaciones civiles o particulares, que criticaron que se legisló con errores jurídicos.

Argumentó que, ante la observación de una asociación que dijo causaba confusión haber usado el término “interrupción del embarazo” para referirse a la conducta penal, lo cual podría poner en riesgo otros procedimientos obstétricos, Negrete Sánchez explicó que, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, el concepto aborto e interrupción del embarazo son sinónimos, por lo cual no consideran que habrá conflictos, aunado a que el espíritu de la reforma trata de no criminalizar, por ello se cambió de lenguaje en relación al aborto.

Defendió que lo aprobado no posee errores jurídicos, como se pronunciaron algunos organismos, por ejemplo, en el tema de objeción de conciencia; indicó que los médicos no podrán rechazar practicar un aborto por sus convicciones o religión cuando esté en riesgo la vida de la mujer o no se cuente con los servicios de otro doctor para la atención de ella. Mientras que en caso de que un médico sea objetor de conciencia y decida no practicar un aborto, se le respetará, pero la institución deberá asistir a la mujer con otro doctor que no sea objetor de conciencia.

Descartó que en casos de partos por cesárea vaya a haber problemas, como también otra organización nacional interpretó la reforma, puesto que lo aprobado no habla de gestaciones terminadas en parto, sino interrumpidas por una acción cuyo fin es evitar el desarrollo del feto, dijo.

Almendra hizo un llamado a la ciudadanía a presentar formalmente alguna iniciativa de reforma ante el Congreso, ante lo cual, aseguró se escuchará a quienes detecten posibles lagunas. Dijo que en este proceso se tomaron en cuenta comentarios, observaciones e ideas de agrupaciones de derecha e izquierda en beneficio de las mujeres sinaloenses, sobre todo las más vulnerables.

Sobre el reconocimiento administrativo que acaba de aprobarse para llevar a cabo el cambio de identidad de género en el acta de nacimiento, otra iniciativa bajo la autoría de Almendra y enriquecida por el PAS, explicó que en el 2016 había presentado una iniciativa como ciudadana junto con la entonces diputada local Merary Villegas, sin embargo, no pasó la dictaminación; alrededor del 2018, indicó, la volvió a impulsar con otros cambios, sin embargo, fue hasta hoy que, al desempeñarse como legisladora, pudo compartirla y fue arropada por toda la legislatura.

Comunidad LGBTTQ+

Se muestra orgullosa del trabajo de los diputados en favor de la diversidad, pues ya se dio el primer caso en Culiacán con Alice, con quien estuvo en comunicación, pues la joven estaba ansiosa por llevar a cabo dicho trámite como mujer transgénero.

Almendra, quien se ha desempeñado activamente como defensora de los derechos humanos de la comunidad LGBT+ en Sinaloa, y como mujer lesbiana, expresa que su compromiso es trabajar por un Sinaloa más incluyente.

Además de las anteriores iniciativas, la legisladora sinaloense comenta que en sus líneas de acción se encuentra el bienestar de niñas, niños y adolescentes, personas LGBT+, adultos mayores, individuos en situación de calle y mujeres.

Destaca que esta legislatura no será una “congeladora” y que las iniciativas saldrán en tiempo y forma enfocadas al bienestar de los sinaloenses.