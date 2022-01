Despide la SSA de Sinaloa a más de 100 trabajadores con plaza

Sinaloa.- Alrededor de 110 trabajadores de la Secretaría de Salud de Sinaloa que recibieron su plaza en 2020 y 2021, durante la Administración de Quirino Ordaz Coppel, fueron despedidos.

Fue apenas unos días antes de la pasada quincena, y el día 16 de este mes, cuando de forma verbal fueron notificados por parte de personal de Recursos Humanos de la Secretaría de Salud para que ya no se presentaran a laborar.

No les dieron ningún documento y los dieron de baja del checador. No les dieron la oportunidad de defenderse, de demostrar la capacidad que tienen para desempeñar el puesto, ni de explicar cómo obtuvieron la plaza; no les dieron la opción de la reinstalación, solo los dejaron sin trabajo.

Un trabajador despedido consideró que son víctimas de un asunto que se convirtió en un tema político, por presuntas plazas entregadas de forma irregular durante la pasada Administración, en el cual ellos quedaron entre el fuego cruzado, lo cual no es justo.

Hay trabajadores que consiguieron la plaza por su capacidad y no por otras cuestiones, por lo que las autoridades del Gobierno del Estado, la Secretaría de Salud, en coordinación con el sindicato, deben revisar cada uno de los casos.

Los necesitan

Un 30 por ciento de los trabajadores despedidos siguen laborando porque sus jefes inmediatos se los pidieron, ya que son necesarios en las áreas donde están.

Ellos solicitan la intervención del sindicato y la del gobernador Rubén Rocha Moya para que lleguen a acuerdos, porque consideran injusto que tengan que despedir a trabajadores para darles las plazas a otros que están en su derecho a exigirlas, pero que les corresponde al Gobierno federal regularizarlos.

Leer más: Coronavirus Sinaloa: últimas noticias de hoy 23 de enero sobre Covid-19

A los despedidos no les han dicho nada de la liquidación y consideran que se violentaron sus derechos laborales.