Despiden a personal que se dedicaba al "espionaje" en Sinaloa

Sinaloa.- El gobierno del estado de Sinaloa dio de baja a alrededor de 44 personas adscritas a la Dirección de Gobernabilidad Democrática, reconoció el secretario General de Gobierno, Enrique Inzunza Cázarez.

Indicó que está medida se tomó al realizar la valoración de este personal y al ya no realizarse la actividad de espionaje en el gobierno del Estado se valoró su salida.

Aclaró que era personal de confianza. Indicó que se estará atento a recibir cualquier inconformidad y queja del personal que fue dado de baja.

Reiteró que en este gobierno no se espiará de forma intrusiva, ni se vulnerará la vida privada de ningún periodista, defensor de derechos humanos con el fin de coartarlos en su libertad de expresión o con fines políticos como se hacía en el pasado.

Con respecto al despido de personal de otras áreas de gobierno dijo que también se han dado despidos porque había personal que no tenía funciones claras.

Los que realizaban las acciones de espionaje conocidos como orejas que también andaban en las calles, acudían a conferencias de prensa entre otros eventos borraron toda la información que dieron en la administración pasada, encontraron las computadoras vacías. Indicó que no hay claridad de la función que realizaban estas personas que engrosaban una abultada nómina. Este gobierno no invertirá un solo peso en las orejas, porque no se espiará a nadie resaltó Inzunza Cázarez.